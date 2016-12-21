Кухня богов: Рождество и Новый год в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

В Греции, как известно, все есть, и этим изобилием она щедро делится с нами. Свежайшие оливки, фета, помидоры, перец и вино рекою — все вкусное, чем славятся земли Эллады, будет на вашем столе. Весь декабрь в ресторане ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ сервируют специальный рождественский сет, чтобы праздники проходили с не меньшим размахом, нежели большие греческие свадьбы.

В сете пять перемен блюд. Стартуем с «Оректика Кэ Маламатина» — ассорти национальных закусок (оливки, вяленые томаты, фета, острый перец) с бокалом рецины, смоляного вина.