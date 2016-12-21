Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Какая вы первая леди? тест ELLE
Новый год 2017 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

21 декабря 2016

Кухня богов: Рождество и Новый год в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Редкое для Москвы место, где закусывая вино оливками, чувствуешь себя олимпийским небожителем

В Греции, как известно, все есть, и этим изобилием она щедро делится с нами. Свежайшие оливки, фета, помидоры, перец и вино рекою — все вкусное, чем славятся земли Эллады, будет на вашем столе. Весь декабрь в ресторане ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ сервируют специальный рождественский сет, чтобы праздники проходили с не меньшим размахом, нежели большие греческие свадьбы.

В сете пять перемен блюд. Стартуем с «Оректика Кэ Маламатина» — ассорти национальных закусок (оливки, вяленые томаты, фета, острый перец) с бокалом рецины, смоляного вина.

Рождество и Новый год в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Продолжаем критским салатом «Дакос» из помидоров, сыра фета, ржаных сухариков, каперсов, орегано и оливкового масла. Далее следуют аппетитный румяный пирожок из теста фило «Спанакопита Кэ Дзадзики», начиненный шпинатом, с соусом из домашнего йогурта.

Рождество и Новый год в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

В роли основного блюда выступает «Галопула Филета Мэ Кастана Кэ Дамаскина», то есть рулет из филе индейки с каштанами, черносливом и ярко-красным клюквенным соусом.

Рождество и Новый год в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

А на десерт — традиционное пряное печенье «Меломакароно», которое появляется в кондитерских лавках исключительно накануне Рождества.

Рождество и Новый год в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Праздничный сет по гуманной цене в 1500 рублей будут подавать до конца новогодних праздников, то есть до середины января.

‪24 декабря, в канун католического Рождества, в Москву приедут музыканты-бузукисты Теодорос Севастидис и Александр Цаклидис. Вечер в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ пройдет в лучших греческих традициях с национальной музыкой, танцами сиртаки и битьем тарелок. Депозит в этот вечер составит 3000 рублей с человека.

Shake it: 5 лучших коктейлей главных баров Москвы«Ревизорро» доволен: ТОП-5 ресторанов, рекомендуемых Еленой Летучей

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

СобытияНовогодняя елка в бутике Cartier
НовостиДжонни Депп подал в суд на Эмбер Херд
НовостиПоэзия и ювелирное искусство от Ouvri
НовостиРусская диета беременной Ирины Шейк

ELLE рекомендует

ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
ПрактикаСвязный рассказ: модные свитера
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут

Лучшее на Elle

СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
КиноДорога к «Оскару»: лучшие актрисы второго плана
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.