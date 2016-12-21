Кухня богов: Рождество и Новый год в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

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Редкое для Москвы место, где закусывая вино оливками, чувствуешь себя олимпийским небожителем
В Греции, как известно, все есть, и этим изобилием она щедро делится с нами. Свежайшие оливки, фета, помидоры, перец и вино рекою — все вкусное, чем славятся земли Эллады, будет на вашем столе. Весь декабрь в ресторане ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ сервируют специальный рождественский сет, чтобы праздники проходили с не меньшим размахом, нежели большие греческие свадьбы.
В сете пять перемен блюд. Стартуем с «Оректика Кэ Маламатина» — ассорти национальных закусок (оливки, вяленые томаты, фета, острый перец) с бокалом рецины, смоляного вина.
Продолжаем критским салатом «Дакос» из помидоров, сыра фета, ржаных сухариков, каперсов, орегано и оливкового масла. Далее следуют аппетитный румяный пирожок из теста фило «Спанакопита Кэ Дзадзики», начиненный шпинатом, с соусом из домашнего йогурта.
В роли основного блюда выступает «Галопула Филета Мэ Кастана Кэ Дамаскина», то есть рулет из филе индейки с каштанами, черносливом и ярко-красным клюквенным соусом.
А на десерт — традиционное пряное печенье «Меломакароно», которое появляется в кондитерских лавках исключительно накануне Рождества.
Праздничный сет по гуманной цене в 1500 рублей будут подавать до конца новогодних праздников, то есть до середины января.
24 декабря, в канун католического Рождества, в Москву приедут музыканты-бузукисты Теодорос Севастидис и Александр Цаклидис. Вечер в ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ пройдет в лучших греческих традициях с национальной музыкой, танцами сиртаки и битьем тарелок. Депозит в этот вечер составит 3000 рублей с человека.
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