Полная версия
ELLE — о самом полезном зеленом фрукте
Авокадо (или «аллигаторова груша» — так этот чудо-фрукт называют на его родине в Южной Америке) чрезвычайно полезен и необходим для нормального функционирования организма. Его часто путают с овощем — это и неудивительно, поскольку по количеству содержащихся в нем витаминов и минералов он действительно похож на самый полезный зеленый овощ. ELLE изучил главные полезные свойства авокадо.
Что же делает авокадо таким полезным? Во-первых, в мякоти спелого фрукта представлены практически все существующие витамины сразу: и Е, и группы В, А, С, К, РР, а также очень важная для здоровья фолиевая кислота. Также в нем содержится много кальция, фосфора, калия, железа, серы, меди, натрия, магния, кобальта, марганца и хлора. И, наконец, в нем много мононасыщенных жиров: они очень хорошо усваиваются организмом, при этом даря ему ощущение сытости — вот почему диетологи советуют включать авокадо в любую диету.
Полезные свойства авокадо важны как для женщин, так и для мужчин. Регулярное употребление авокадо в пищу снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, является прекрасным профилактическим средством от малокровия, атеросклероза и гипертонии. Он отлично справляется с недугами в области пищеварения — лечит от запоров, нормализует состояние желудка с повышенной кислотностью, способствует повышению метаболизма.
При том, что плод авокадо сам по себе очень калориен (на 100 гр продукта приходится 245 калорий), в нем нет вредных жиров и сахара, зато он богат крайне полезной олеиновой кислотой, которая препятствует образованию и расщепляет уже накопившийся холестерин в крови. Вот почему полезные свойства авокадо для похудения давно отмечены многими экспертами-диетологами, рекомендующими заменять фруктом мясо и углеводы.
Благодаря высокому содержанию в авокадо манногептулозы этот фрукт улучшает память и снижает риск болезни Альцгеймера, а также благоприятно воздействует на нервную систему организма — снижает усталость и стресс, делает нас менее раздражительными, улучшает сон и концентрацию внимания, а также повышает работоспособность.
Авокадо часто можно увидеть и в составе косметических средств, особенно в масках для лица и тела. В его мякоти содержится много витаминов А и Е, а это значит, что он отлично разглаживает мелкие морщины и тонизирует кожу. Кремы на базе авокадо рекомендуют зимой, когда кожа становится особенно сухой, а также для профилактики экземы и псориаза.
Для приготовления маски для лица и рук на базе авокадо всего-то и нужно, что смешать мякоть плода с оливковым маслом в равной пропорции. Держать ее на лице следует 15-20 минут, после чего смыть теплой водой. Это позволяет увлажнить кожу и эффективно бороться с экземой, псориазом и другими раздражениями и воспалениями на коже.
При всех полезных свойствах авокадо плоды зеленого фрукта обладают рядом противопоказаний. В основном это касается людей, подверженных аллергическим реакциям, а в первую очередь — кормящих матерей. Особенно важно осторожно есть авокадо молодым мамам на первых месяцах жизни ребенка, поскольку фрукт зачастую может вызвать у малыша аллергическую реакцию или понос.
Лучшее на Elle