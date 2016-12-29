Как сделать глазурь для новогоднего печенья

Затевая приготовление новогоднего печенья , многие с опаской относятся к глазури для его украшения. Глянцевый айсинг для новогоднего печенья , несмотря на свой достаточно простой рецепт, предполагает особое усердие и высокую концентрацию для получения идеальной консистенции. ELLE — о том, как приготовить идеальную глазурь для новогоднего печенья.

Считается, что правильно приготовленная глазурь не только красивая, но и полезная, ведь под ней печенье дольше сохраняет свежесть. Главное, чтобы она была нужной консистенции — не слишком густая и не слишком жидкая, а похожа на сметану или мед. Только в таком случае она легко нанесется на печенье , быстро схватится и не будет предательски стекать по краям. Впрочем, даже если вдруг глазурь получилась слишком жидкой, можно добавить дополнительную ложку сахарной пудры для загустения, а если слишком густой — дополнительные пол-ложки теплой воды сделают свое дело.

Для приготовления глазури потребуется всего три простых ингредиента – яичный белок, сахарная пудра и лимонный сок. Базовый рецепт, рассчитанный примерно на 1 килограмм печенья, состоит из 1 белка, 150 г сахарной пудры и 1 чайной ложки лимонного сока. Эксперты-кондитеры настаивают на том, что наиболее белая глазурь получается из крупных яиц белого цвета, поэтому желательно отдавать предпочтение именно им. Перед смешиванием ингредиентов пудру лучше предварительно просеять.

Чтобы создать цветную глазурь, в нее нужно добавить пищевые красители выбранных оттенков.

Помимо глазури сметанной текстуры для покрытия печенья существует также рецепт более густой глазури (на 150 г сахарной пудры больше — получится текстура арахисового масла), которую можно использовать для создания дополнительных деталей рисунка, будь то нос и глаза снеговика, игрушки на елке или звезды на небе. Таким айсингом можно рисовать точками, линиями, создавать узоры по трафарету, а также именно им опытные создатели праздничного печенья рекомендуют делать первичный контур рисунка по периметру будущей заливки. Считается, что после этого более жидкую (основную) глазурь будет легче наносить на всю поверхность печенья.