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20 января 2017Личагина Полина

Как приготовить спагетти?

ELLE — о правилах приготовления самого популярного блюда

Спагетти — универсальное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Изобретенное итальянцами, оно давно стало неотъемлемой частью еженедельного меню в большинстве западных стран, являясь быстрым и вкусным способом утолить голод. На первый взгляд кажется, что спагетти сварить очень просто, однако у этого процесса есть ряд своих особенностей. ELLE учит, как правильно варить спагетти, и предлагает пошаговые рецепты знаменитой пасты.

Как приготовить спагетти: фото, пошаговые рецепты спагетти

Спагетти — самый популярный вид пасты, и не только на своей родине в Италии, но и во всем остальном мире. Главный секрет правильной варки спагетти в том, что их обязательно нужно чуть-чуть недоварить. Благодаря своей структуре и высокой температуре воды недоваренные спагетти (итальянцы называют их «аль денте») доходят уже после того, как их откинули на дуршлаг. Недоварить, как и переварить, спагетти нельзя ни в коем случае — они либо будут неприятно хрустеть на зубах либо превратятся в кашу. Еще одна распространенная ошибка при варке спагетти — дать им слипнуться и превратиться в твердый комок теста. Чтобы всего этого избежать, важно следовать правилам. Итак, как приготовить идеальные спагетти?

1. Правильная температура воды и ее количество

Как варить спагетти?

Итальянские шеф-повара считают, что секретом идеальных спагетти является кастрюля, в которой их варят. Она должна быть большой, а еще лучше — очень большой, и у нее должно быть широкое дно. Как сварить идеальные спагетти, не имея в кухонном арсенале десятилитровой емкости? Нужно взять самую большую и глубокую кастрюлю, залить ее водой почти доверху и довести до кипения. Булькающая вода — единственно подходящая для спагетти стихия. На стандартную пачку в 250 гр спагетти нужно не менее 2.5 литров воды — только тогда макароны равномерно расположатся в кастрюле и хорошо проварятся. Как только спагетти опущены веером в кипящую воду (и да, их ни в коем случае нельзя ломать, а вместо этого стоит подождать несколько секунд, пока первая часть станет пластичной и позволит уложить остальную), огонь нужно уменьшить до отметки «ниже среднего», а воду посолить (на 100 гр спагетти — 10 гр соли). Крышкой прикрывать спагетти нельзя.

Кстати, определяя количество спагетти для варки, нужно рассчитывать 100 гр макарон на человека — в том случае, если они являются основным блюдом.

2. Перемешивание

Как вкусно приготовить спагетти?

Оставив спагетти вариться на 10 или 11 минут, в зависимости от указаний на упаковке, не стоит про них забывать. Спагетти требуют внимания и в процессе варки. Чтобы они не слипались, их нужно регулярно помешивать деревянной ложкой. Под конец варки в воду можно добавить несколько капель оливкового масла.

3. Заправка маслом

Как сварить спагетти?

Откидывая готовые спагетти на дуршлаг, многие зачем-то решают промыть их водой из-под крана, что является грубой ошибкой. Полоскание спагетти под холодной водой допускается лишь в том случае, если впоследствии они будут использованы для холодного салата. Итак, откинутые на дуршлаг спагетти можно вкусно приготовить, оперативно заправив их сливочным или оливковым маслом (это еще и базовый рецепт спагетти для тех, кто предпочитает их есть без соуса) — это позволит избежать слипания макарон и придаст спагетти отличный вкус.

Кстати, не надо сразу избавляться от воды после спагетти — она может пригодиться для разбавления слишком густого соуса.

Считается, что самая правильная посуда для подачи спагетти на стол — глубокие тарелки, которые желательно предварительно подогреть. Спагетти подают либо с маслом и посыпанным сверху тертым сыром Пармезан, либо с самыми разнообразными соусами.


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