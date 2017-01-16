Godji — новый ресторан Ginza Project

Традиции панамериканской и паназиатской кухонь становятся ближе петербуржцам, ведь у гастрономического руля — новый и ни на что непохожий ресторан Godji. Утка в китайском стиле (950 руб.) и палтус горячего копчения с цукини и муссом из цветной капусты (790 руб.), цыпленок «Том Ям» (850 руб.) и кейк из авокадо с финиками (450 руб.) — эти позиции уже успели стать культовыми среди постоянных гостей. Но команда ресторана продолжает удивлять оригинальностью выбранного курса: каждую неделю в меню появляются новые блюда от молодого, но яркого и амбициозного шефа ресторана — Владимира Щепилова.

Перед открытием Владимир год путешествовал по миру, впитывал вкусы и послевкусия Азии и Латинской Америки. Решайте сами, чего больше в его авторском меню: панамериканской страсти или паназиатского колорита. Определенно стоит попробовать перуанские роллы Никкей с рисом и без него (от 390 руб.), а также горячие новинки — закуски антикучос из куриного филе с луком порей (490 руб.) и темпура креветки васаби (790 руб).

Отдельно хочется отметить атмосферу ресторана. С четверга по субботу тон выходным задает pre-party с актуальными сетами в формате хаус от лучших диджеев Петербурга. В вечернем Godji просто наслаждаются музыкой, общением и дегустируют авторские коктейли. Кстати, алкогольная карта дает простор развернуться: биодинамика и органика, редкое шампанское от камерных хозяйств и тихие вина со старых лоз. А с помощью хитроумного устройства Coravin любой премиальный напиток можно заказывать по бокалам.