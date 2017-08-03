Фестиваль Set-o-Mania в ресторане «Матрешка»

До 31 августа в ресторанах Maison Dellos проходит гастрономический фестиваль Set-o-Mania. Программа этого года превзошла все ожидания: 8 ресторанов, 16 сетов и 48 уникальных блюд от шеф-поваров. Уже несколько лет цена не меняется — 1 850 рублей за один сет, к каждому из которых в качестве комплимента будут поданы биттеры от Beluga Hunting.

Помимо именитых «Турандота» и «Кафе Пушкинъ» в проекте ресторанного холдинга впервые примет участие открывшаяся этой весной «Матрешка». За кухню в этом заведении отвечает популярный гастрономический блогер Влад Пискунов: «Конец XIX века — это Вelle Epoque русской гастрономии, моя любимая эпоха. Ни до, ни после русская кухня не представляла нам таких интересных решений, как в те благословенные три-четыре десятилетия. В то же время это современная кухня, которая актуальна и в наши дни». Свои слова шеф-повар доказывает на деле: в придуманный им сет вошли шашлычки из ягнячьей вырезки с дымком в маринаде из абхазской аджики и гранатового сока, деревенский салат и холодный пирог, начиненный утиным фаршем, куриной печенью, инжиром и фисташками.

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Шашлычки из ягнячьей вырезки Холодный пирог Десерт «Молочные реки, кисельные берега»

Другой сет создали специально для ценителей рыбных блюд: «Трио рыб безмолвных» — рольмопс из сардины, тартар из нельмы и нерки, а также копченого сома; «Сомовий плес» — хвост сома, поданный с подгарнировкой в виде тыквенного пюре и свежих овощей, а на десерт — ягодный суп из земляники, малины, базилика и облепихового сорбета.

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Сомовий плес Трио рыб безмолвных Ягодный суп