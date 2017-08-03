Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    03 августа 2017

    Фестиваль Set-o-Mania в ресторане «Матрешка»

    Весь август в заведениях холдинга Maison Dellos можно попробовать авторские сеты и принять участие в розыгрыше призов

    До 31 августа в ресторанах Maison Dellos проходит гастрономический фестиваль Set-o-Mania. Программа этого года превзошла все ожидания: 8 ресторанов, 16 сетов и 48 уникальных блюд от шеф-поваров. Уже несколько лет цена не меняется — 1 850 рублей за один сет, к каждому из которых в качестве комплимента будут поданы биттеры от Beluga Hunting.

    Фестиваль Set-o-Mania в ресторане «Матрешка»

    Помимо именитых «Турандота» и «Кафе Пушкинъ» в проекте ресторанного холдинга впервые примет участие открывшаяся этой весной «Матрешка». За кухню в этом заведении отвечает популярный гастрономический блогер Влад Пискунов: «Конец XIX века — это Вelle Epoque русской гастрономии, моя любимая эпоха. Ни до, ни после русская кухня не представляла нам таких интересных решений, как в те благословенные три-четыре десятилетия. В то же время это современная кухня, которая актуальна и в наши дни». Свои слова шеф-повар доказывает на деле: в придуманный им сет вошли шашлычки из ягнячьей вырезки с дымком в маринаде из абхазской аджики и гранатового сока, деревенский салат и холодный пирог, начиненный утиным фаршем, куриной печенью, инжиром и фисташками.

    1/3
    • Фестиваль Set-o-Mania в ресторане «Матрешка» | галерея [1] фото [4]
    • Фестиваль Set-o-Mania в ресторане «Матрешка» | галерея [1] фото [2]
    • Фестиваль Set-o-Mania в ресторане «Матрешка» | галерея [1] фото [3]

    Шашлычки из ягнячьей вырезки

    Холодный пирог

    Десерт «Молочные реки, кисельные берега»

    Другой сет создали специально для ценителей рыбных блюд: «Трио рыб безмолвных» — рольмопс из сардины, тартар из нельмы и нерки, а также копченого сома; «Сомовий плес» — хвост сома, поданный с подгарнировкой в виде тыквенного пюре и свежих овощей, а на десерт — ягодный суп из земляники, малины, базилика и облепихового сорбета.

    1/3
    • Фестиваль Set-o-Mania в ресторане «Матрешка» | галерея [2] фото [1]
    • Фестиваль Set-o-Mania в ресторане «Матрешка» | галерея [2] фото [2]
    • Фестиваль Set-o-Mania в ресторане «Матрешка» | галерея [2] фото [3]

    Сомовий плес

    Трио рыб безмолвных

    Ягодный суп

    Приятным бонусом фестиваля станет розыгрыш призов, главный из которых — девятидневный отдых в пятизвездочных отелях Пхукета Angsana Laguna Phuket и Banyan Tree Phuket.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз