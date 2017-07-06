ELLE Кухня в «МЕГА Теплый Стан»

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Мы запускаем серию бесплатных мастер-классов
9 июля ELLE совместно с Carte D’or запускают серию бесплатных кулинарных мастер-классов «ELLE Кухня» в торговом центре «МЕГА Теплый Стан». Проект «ELLE Кухня» представляет собой серию кулинарных онлайн-уроков по приготовлению модных десертов с мороженым Carte D’or с комментариями профессионального кондитера школы bakerschool.
Параллельно с видеоуроками ELLE запускает офлайн мастер-классы в «МЕГА Теплый Стан», где шеф-кондитер bakerschool Елена Становова расскажет и покажет, как правильно готовить летние десерты с мороженым.
Расписание мастер-классов на июль-август: каждое воскресенье в 13.00 (в центре «Вкусного Бульвара»)
«Вкусный Бульвар» — это гастрономический и социокультурный кластер в самом центре «МЕГИ», уникальное пространство, которое объединяет кафе и рестораны с развлекательной зоной. Особенностью пространства является социокультурная составляющая: здесь проходят концерты и выставки, лекции и мастер-классы, спортивные трансляции и многое другое.
Адрес: Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе 21-й км. (41-й км. МКАД).