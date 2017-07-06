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    06 июля 2017

    ELLE Кухня в «МЕГА Теплый Стан»

    Мы запускаем серию бесплатных мастер-классов

    ‪9 июля‬ ELLE совместно с Carte D’or запускают серию бесплатных кулинарных мастер-классов «ELLE Кухня» в торговом центре «МЕГА Теплый Стан». Проект «ELLE Кухня» представляет собой серию кулинарных онлайн-уроков по приготовлению модных десертов с мороженым Carte D’or с комментариями профессионального кондитера школы bakerschool.

    ELLE Кухня в «МЕГА Теплый Стан»

    Параллельно с видеоуроками ELLE запускает офлайн мастер-классы в «МЕГА Теплый Стан», где шеф-кондитер bakerschool Елена Становова расскажет и покажет, как правильно готовить летние десерты с мороженым.

    Расписание мастер-классов на июль-август: каждое ‪воскресенье в 13.00‬ (в центре «Вкусного Бульвара»)

    «Вкусный Бульвар» — это гастрономический и социокультурный кластер в самом центре «МЕГИ», уникальное пространство, которое объединяет кафе и рестораны с развлекательной зоной. Особенностью пространства является социокультурная составляющая: здесь проходят концерты и выставки, лекции и мастер-классы, спортивные трансляции и многое другое.

    Адрес: Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе 21-й км. (41-й км. МКАД).


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