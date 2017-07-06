ELLE Кухня в «МЕГА Теплый Стан»

‪9 июля‬ ELLE совместно с Carte D’or запускают серию бесплатных кулинарных мастер-классов «ELLE Кухня» в торговом центре «МЕГА Теплый Стан». Проект «ELLE Кухня» представляет собой серию кулинарных онлайн-уроков по приготовлению модных десертов с мороженым Carte D’or с комментариями профессионального кондитера школы bakerschool.

Параллельно с видеоуроками ELLE запускает офлайн мастер-классы в «МЕГА Теплый Стан», где шеф-кондитер bakerschool Елена Становова расскажет и покажет, как правильно готовить летние десерты с мороженым.

Расписание мастер-классов на июль-август: каждое ‪воскресенье в 13.00‬ (в центре «Вкусного Бульвара»)