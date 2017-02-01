День святого Валентина от кондитерской French Cake

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Возможность по-особому рассказать о своих чувствах
Все влюбленные ждут 14 февраля с нетерпением, ведь этот день прямо создан для того, чтобы рассказать о своих чувствах самыми необычными способами. Специально к празднику мастера авторской кондитерской French Cake подобрали идеальные пропорции секретных ингредиентов, а художники вручную задекорировали невероятный торт для совершенно особенного свидания при свечах, чтобы этот вечер остался в сердцах дорогих вам людей и запомнился на всю жизнь. Начинку можно выбрать самим из большого разнообразия классических, а также оригинальных вкусов.
А чтобы выразить свои чувства всему любимому коллективу на работе, French Cake разработал удивительно вкусные кейки с символикой праздника — сердечками.
В команду кондитерской French Cake входят: шеф-кондитеры, дизайнеры, оформители, художники, фуд-стилисты и фуд-архитекторы, которые безумно любят свое дело и все, что связано с кулинарией.
French Cake — это свежие идеи, авторский стиль, мировой опыт и незабываемый вкус!
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