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01 февраля 2017

День святого Валентина от кондитерской French Cake

Возможность по-особому рассказать о своих чувствах

Все влюбленные ждут ‪14 февраля‬ с нетерпением, ведь этот день прямо создан для того, чтобы рассказать о своих чувствах самыми необычными способами. Специально к празднику мастера авторской кондитерской French Cake подобрали идеальные пропорции секретных ингредиентов, а художники вручную задекорировали невероятный торт для совершенно особенного свидания при свечах, чтобы этот вечер остался в сердцах дорогих вам людей и запомнился на всю жизнь. Начинку можно выбрать самим из большого разнообразия классических, а также оригинальных вкусов.

День святого Валентина от кондитерской French Cake

А чтобы выразить свои чувства всему любимому коллективу на работе, French Cake разработал удивительно вкусные кейки с символикой праздника — сердечками.

В команду кондитерской French Cake входят: шеф-кондитеры, дизайнеры, оформители, художники, фуд-стилисты и фуд-архитекторы, которые безумно любят свое дело и все, что связано с кулинарией.

French Cake — это свежие идеи, авторский стиль, мировой опыт и незабываемый вкус!

День святого Валентина от кондитерской French Cake
День святого Валентина от кондитерской French Cake
День святого Валентина от кондитерской French Cake
День святого Валентина от кондитерской French CakeПолезные свойства белого чаяПолезные свойства меда

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