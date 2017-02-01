День святого Валентина от кондитерской French Cake

Все влюбленные ждут ‪14 февраля‬ с нетерпением, ведь этот день прямо создан для того, чтобы рассказать о своих чувствах самыми необычными способами. Специально к празднику мастера авторской кондитерской French Cake подобрали идеальные пропорции секретных ингредиентов, а художники вручную задекорировали невероятный торт для совершенно особенного свидания при свечах, чтобы этот вечер остался в сердцах дорогих вам людей и запомнился на всю жизнь. Начинку можно выбрать самим из большого разнообразия классических, а также оригинальных вкусов.