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29 декабря 2016

Чем задобрить Огненного Петуха: составляем новогоднее меню

Десерты для праздничного стола

Если быть точными, в действительности год Огненного Петуха по китайскому лунно-солнечному календарю начнется только 28 января. Но по сложившейся традиции мы приветствуем его в новогоднюю ночь, украшая дом и наряжаясь в особые цвета, чтобы завоевать благосклонность покровителя года и привлечь удачу в свою жизнь. Что должно быть на столе, чтобы «умаслить» темпераментную птицу?

От блюд из любых разновидностей птицы и закусок с яйцами лучше отказаться. В салатах можно заменить куриные яйца на перепелиные — вкус от этого даже выиграет. Петух порадуется фруктам и ягодам, злакам и молочным продуктам, без которых точно никак не обойтись. Свежие молочные продукты высокого качества, такие как, например, продукты «Домик в деревне», обязательно понадобятся вам, чтобы сделать вкус праздничных блюд более выразительным. И так как стихия Петуха — огонь, собирая фруктовую корзину, отдавайте предпочтение оттенкам красного и желтого. Отлично впишутся в канву и блюда средиземноморской кухни. Фаворитами новогоднего стола станут нежные салаты с ароматной зеленью и морепродуктами, рыба и овощи.

Меньше экзотики и больше традиционного. Приготовьте универсальную заправку на простокваше «Домик в деревне» с чесноком и базиликом: она украсит и отлично подчеркнет вкус любого горячего блюда. Также для приготовления всевозможных соусов к горячим блюдам можно использовать молоко и сметану. Сметаной из свежих сливок «Домик в деревне» рекомендуем заменить и майонез в оливье и других салатах. Попробуйте, результат вас приятно удивит!

Еще один совет — не перегружать стол тяжелыми блюдами и крепким алкоголем. В этом году у вас есть официальное право подать легкие питательные блюда, которые позволят свободно и окрыленно чувствовать себя на протяжении всех новогодних каникул. Этот новый год — время десертов! Берите на заметку рецепты из нашей подборки.

Ягодный чизкейк

Ягодный чизкейк

Для приготовления этого чизкейка вам понадобится форма со съемным дном диаметром примерно 20 см.

  • СложностьСредней сложности
  • ТипДесерт
  • Время1,5 часа
  • Персон6

Ингредиенты

Приготовление

  1. Застелите дно формы пергаментной бумагой.
  2. Измельчите печенье в крошку.
  3. Растопите сливочное масло, вылейте в толченое печенье и тщательно перемешайте.
  4. Выложите полученную массу в форму, утрамбуйте и поставьте в холодильник.
  5. Разогрейте духовку примерно до 170 градусов.
  6. Взбейте творог блендером до однородной кремовой массы.
  7. Добавьте сливки и снова тщательно взбейте.
  8. Добавьте яйца, сахар и ванильный сахар и снова взбейте, избегая образования воздушных пузырьков.
  9. Достаньте из холодильника основу и равномерно заполните полученной творожной массой. Аккуратно стукните формой по столу, чтобы лишний воздух вышел и масса была гладкой и однородной.
  10. Поставьте в разогретую духовку на 50 минут, не открывайте ее до готовности.
  11. Смешайте сметану и 2 ст. л. сахара, взбейте в однородную массу.
  12. Достаньте чизкейк из духовки и поднимите температуру до 200 градусов.
  13. Выложите сметанную массу на испеченный чизкейк, аккуратно разгладьте.
  14. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10 минут.
  15. Достаньте чизкейк, украсьте сверху ягодами и уберите в холодильник на несколько часов. Лучше всего, если вы оставите его там на ночь.
Коктейль с клубникой и бананом

Коктейль с клубникой и бананом

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время20 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Кефир «Домик в деревне», жирность 3,2% — 1 ст.
  • Клубника (можно использовать размороженную при условии высокого качества заморозки) — несколько крупных ягод
  • Банан — 1 шт.
  • Сливки «Домик в деревне», жирность 10% — 100 мл
  • Мед — 1 ст. л.
  • Молотая корица — на кончике ножа

Приготовление

  1. Нарежьте банан кружками, смешайте с медом и слегка взбейте на медленной скорости.
  2. Ополосните клубнику и добавьте к банану с медом, взбейте на медленной скорости в однородную массу.
  3. Добавьте в полученную смесь кефир, перемешайте вручную.
  4. Добавьте сливки и тщательно взбейте до получения пышной однородной массы.
  5. Добавьте корицу и перемешайте вручную.
  6. Для красоты можно слегка посыпать корицей сверху.
Согревающий коктейль с шоколадом

Согревающий коктейль с шоколадом

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время20 минут
  • Персон2

Ингредиенты

  • Молоко «Домик в деревне» отборное — 500 мл
  • Банан — 1 шт.
  • Ванильный стручок — 1 шт.
  • Темный шоколад, не менее 70% какао — 50 г
  • Молотая корица — 1 ч. л.
  • Перец чили (по желанию, если ходите придать напитку дополнительную пикантность) — на кончике ножа

Приготовление

  1. Перелейте молоко в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Когда молоко слегка нагреется, опустите в него стручок ванили.
  2. С помощью блендера измельчите банан в пюре.
  3. Добавьте банановое пюре в подогретое молоко, продолжая нагревать и аккуратно помешивая.
  4. Покрошите в молоко с бананом шоколад.
  5. Тщательно перемешайте, чтобы шоколад полностью растворился. Продолжайте помешивать, пока коктейль не станет однородным.
  6. Достаньте стручок ванили.
  7. В самом конце, перед тем как снять с огня, добавьте корицу и по желанию — перец. Уберите огонь, не доводя до кипения. Помешивайте еще примерно минуту, затем разлейте по чашкам.
Коктейль с грушей и миндалем

Коктейль с грушей и миндалем

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время20 минут
  • Персон1

Ингредиенты

Приготовление

  1. Очистите грушу от кожицы и сердцевины, порежьте на кусочки.
  2. Добавьте мед и слегка взбейте.
  3. Добавьте в полученную смесь молоко и слегка взбейте на медленной скорости.
  4. Ошпарьте миндаль, удалите с него кожицу и измельчите блендером.
  5. Добавьте измельченный миндаль в молоко с грушей и медом.
  6. Тщательно взбейте до получения пышной однородной массы.
  7. Подавать молочные коктейли лучше в высоких бокалах с коктейльной трубочкой, украсив их дольками апельсина, палочками корицы, тертым шоколадом, взбитыми сливками или ягодами.
Московские пончики

Московские пончики

  • СложностьПросто
  • ТипДесерт
  • Время25 минут
  • Персон1-2

Ингредиенты

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты и замесите в однородное тесто.
  2. Раскатайте тесто и разрежьте на кружки.
  3. Вырежьте из кружков серединки, чтобы у вас получились «бублики».
  4. Разогрейте масло для жарки и обжаривайте пончики до золотистого цвета.
  5. Готовые пончики выкладывайте на блюдо, простеленное впитывающими салфетками.
  6. Посыпьте готовые пончики сверху сахарной пудрой.

И напоследок — попробуйте разнообразить меню кисломолочными продуктами. Необычное решение для новогоднего стола, но ведь тем оно и примечательно! Обратите внимание на кисломолочные продукты «Домик в деревне»: снежок, простоквашу, ряженку и кефир. Пробуйте новое, ведь разнообразие в еде ведет к разнообразию жизни!

Желаем вам вкусного года и уверенно плыть по молочным рекам среди кисельных берегов на лодке счастья и благополучия!

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