Чем задобрить Огненного Петуха: составляем новогоднее меню

Если быть точными, в действительности год Огненного Петуха по китайскому лунно-солнечному календарю начнется только 28 января. Но по сложившейся традиции мы приветствуем его в новогоднюю ночь, украшая дом и наряжаясь в особые цвета, чтобы завоевать благосклонность покровителя года и привлечь удачу в свою жизнь. Что должно быть на столе, чтобы «умаслить» темпераментную птицу?

От блюд из любых разновидностей птицы и закусок с яйцами лучше отказаться. В салатах можно заменить куриные яйца на перепелиные — вкус от этого даже выиграет. Петух порадуется фруктам и ягодам, злакам и молочным продуктам, без которых точно никак не обойтись. Свежие молочные продукты высокого качества, такие как, например, продукты «Домик в деревне», обязательно понадобятся вам, чтобы сделать вкус праздничных блюд более выразительным. И так как стихия Петуха — огонь, собирая фруктовую корзину, отдавайте предпочтение оттенкам красного и желтого. Отлично впишутся в канву и блюда средиземноморской кухни. Фаворитами новогоднего стола станут нежные салаты с ароматной зеленью и морепродуктами, рыба и овощи.

Меньше экзотики и больше традиционного. Приготовьте универсальную заправку на простокваше «Домик в деревне» с чесноком и базиликом: она украсит и отлично подчеркнет вкус любого горячего блюда. Также для приготовления всевозможных соусов к горячим блюдам можно использовать молоко и сметану. Сметаной из свежих сливок «Домик в деревне» рекомендуем заменить и майонез в оливье и других салатах. Попробуйте, результат вас приятно удивит! Еще один совет — не перегружать стол тяжелыми блюдами и крепким алкоголем. В этом году у вас есть официальное право подать легкие питательные блюда, которые позволят свободно и окрыленно чувствовать себя на протяжении всех новогодних каникул. Этот новый год — время десертов! Берите на заметку рецепты из нашей подборки.

Ягодный чизкейк

Для приготовления этого чизкейка вам понадобится форма со съемным дном диаметром примерно 20 см.

Сложность Средней сложности

Средней сложности Тип Десерт

Время 1,5 часа

Персон 6

Ингредиенты Печенье — 400 г

Масло сливочное «Домик в деревне» отборное — 150 г

Творог «Домик в деревне», жирность 5,5% — 800 г

Сливки «Домик в деревне», жирность 20% — 120 г

Сахар — 200 г + 2 ст. л.

Яйцо перепелиное — 6 шт. (~ 3 куриных)

Ванильный сахар — 10 г

Ягоды на ваш вкус (малина, клюква, вишня, смородина) — 400 г

Сметана «Домик в деревне», жирность 20% — 250 г

Приготовление Застелите дно формы пергаментной бумагой. Измельчите печенье в крошку. Растопите сливочное масло, вылейте в толченое печенье и тщательно перемешайте. Выложите полученную массу в форму, утрамбуйте и поставьте в холодильник. Разогрейте духовку примерно до 170 градусов. Взбейте творог блендером до однородной кремовой массы. Добавьте сливки и снова тщательно взбейте. Добавьте яйца, сахар и ванильный сахар и снова взбейте, избегая образования воздушных пузырьков. Достаньте из холодильника основу и равномерно заполните полученной творожной массой. Аккуратно стукните формой по столу, чтобы лишний воздух вышел и масса была гладкой и однородной. Поставьте в разогретую духовку на 50 минут, не открывайте ее до готовности. Смешайте сметану и 2 ст. л. сахара, взбейте в однородную массу. Достаньте чизкейк из духовки и поднимите температуру до 200 градусов. Выложите сметанную массу на испеченный чизкейк, аккуратно разгладьте. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10 минут. Достаньте чизкейк, украсьте сверху ягодами и уберите в холодильник на несколько часов. Лучше всего, если вы оставите его там на ночь.

Коктейль с клубникой и бананом

Сложность Просто

Просто Тип Напиток

Время 20 минут

Персон 1

Ингредиенты Кефир «Домик в деревне», жирность 3,2% — 1 ст.

Клубника (можно использовать размороженную при условии высокого качества заморозки) — несколько крупных ягод

Банан — 1 шт.

Сливки «Домик в деревне», жирность 10% — 100 мл

Мед — 1 ст. л.

Молотая корица — на кончике ножа

Приготовление Нарежьте банан кружками, смешайте с медом и слегка взбейте на медленной скорости. Ополосните клубнику и добавьте к банану с медом, взбейте на медленной скорости в однородную массу. Добавьте в полученную смесь кефир, перемешайте вручную. Добавьте сливки и тщательно взбейте до получения пышной однородной массы. Добавьте корицу и перемешайте вручную. Для красоты можно слегка посыпать корицей сверху.

Согревающий коктейль с шоколадом

Сложность Просто

Просто Тип Напиток

Время 20 минут

Персон 2

Ингредиенты Молоко «Домик в деревне» отборное — 500 мл

Банан — 1 шт.

Ванильный стручок — 1 шт.

Темный шоколад, не менее 70% какао — 50 г

Молотая корица — 1 ч. л.

Перец чили (по желанию, если ходите придать напитку дополнительную пикантность) — на кончике ножа

Приготовление Перелейте молоко в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Когда молоко слегка нагреется, опустите в него стручок ванили. С помощью блендера измельчите банан в пюре. Добавьте банановое пюре в подогретое молоко, продолжая нагревать и аккуратно помешивая. Покрошите в молоко с бананом шоколад. Тщательно перемешайте, чтобы шоколад полностью растворился. Продолжайте помешивать, пока коктейль не станет однородным. Достаньте стручок ванили. В самом конце, перед тем как снять с огня, добавьте корицу и по желанию — перец. Уберите огонь, не доводя до кипения. Помешивайте еще примерно минуту, затем разлейте по чашкам.

Коктейль с грушей и миндалем

Сложность Просто

Просто Тип Напиток

Время 20 минут

Персон 1

Ингредиенты Молоко «Домик в деревне» отборное — 1 ст.

Груша сочного сорта (как, например, дюшес) — 1 шт.

Мед — 1 ч. л.

Миндаль — 1 ст. л.

Приготовление Очистите грушу от кожицы и сердцевины, порежьте на кусочки. Добавьте мед и слегка взбейте. Добавьте в полученную смесь молоко и слегка взбейте на медленной скорости. Ошпарьте миндаль, удалите с него кожицу и измельчите блендером. Добавьте измельченный миндаль в молоко с грушей и медом. Тщательно взбейте до получения пышной однородной массы. Подавать молочные коктейли лучше в высоких бокалах с коктейльной трубочкой, украсив их дольками апельсина, палочками корицы, тертым шоколадом, взбитыми сливками или ягодами.

Московские пончики

Сложность Просто

Просто Тип Десерт

Время 25 минут

Персон 1-2

Ингредиенты Мука — 1,5 ст.

Сахар — ст. л.

Масло сливочное «Домик в деревне» отборное — ст. л.

Яйца перепелиные — 2 шт. (~ 1 куриное)

Молоко «Домик в деревне» отборное — ½ ст.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Растительное масло для жарки — по необходимости.

Сахарная пудра для украшения — по вкусу.

Приготовление Смешайте все ингредиенты и замесите в однородное тесто. Раскатайте тесто и разрежьте на кружки. Вырежьте из кружков серединки, чтобы у вас получились «бублики». Разогрейте масло для жарки и обжаривайте пончики до золотистого цвета. Готовые пончики выкладывайте на блюдо, простеленное впитывающими салфетками. Посыпьте готовые пончики сверху сахарной пудрой.