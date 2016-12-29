Чем задобрить Огненного Петуха: составляем новогоднее меню

Если быть точными, в действительности год Огненного Петуха по китайскому лунно-солнечному календарю начнется только 28 января. Но по сложившейся традиции мы приветствуем его в новогоднюю ночь, украшая дом и наряжаясь в особые цвета, чтобы завоевать благосклонность покровителя года и привлечь удачу в свою жизнь. Что должно быть на столе, чтобы «умаслить» темпераментную птицу?
От блюд из любых разновидностей птицы и закусок с яйцами лучше отказаться. В салатах можно заменить куриные яйца на перепелиные — вкус от этого даже выиграет. Петух порадуется фруктам и ягодам, злакам и молочным продуктам, без которых точно никак не обойтись. Свежие молочные продукты высокого качества, такие как, например, продукты «Домик в деревне», обязательно понадобятся вам, чтобы сделать вкус праздничных блюд более выразительным. И так как стихия Петуха — огонь, собирая фруктовую корзину, отдавайте предпочтение оттенкам красного и желтого. Отлично впишутся в канву и блюда средиземноморской кухни. Фаворитами новогоднего стола станут нежные салаты с ароматной зеленью и морепродуктами, рыба и овощи.
Меньше экзотики и больше традиционного. Приготовьте универсальную заправку на простокваше «Домик в деревне» с чесноком и базиликом: она украсит и отлично подчеркнет вкус любого горячего блюда. Также для приготовления всевозможных соусов к горячим блюдам можно использовать молоко и сметану. Сметаной из свежих сливок «Домик в деревне» рекомендуем заменить и майонез в оливье и других салатах. Попробуйте, результат вас приятно удивит!
Еще один совет — не перегружать стол тяжелыми блюдами и крепким алкоголем. В этом году у вас есть официальное право подать легкие питательные блюда, которые позволят свободно и окрыленно чувствовать себя на протяжении всех новогодних каникул. Этот новый год — время десертов! Берите на заметку рецепты из нашей подборки.
Ягодный чизкейк
Для приготовления этого чизкейка вам понадобится форма со съемным дном диаметром примерно 20 см.
- СложностьСредней сложности
- ТипДесерт
- Время1,5 часа
- Персон6
Приготовление
- Застелите дно формы пергаментной бумагой.
- Измельчите печенье в крошку.
- Растопите сливочное масло, вылейте в толченое печенье и тщательно перемешайте.
- Выложите полученную массу в форму, утрамбуйте и поставьте в холодильник.
- Разогрейте духовку примерно до 170 градусов.
- Взбейте творог блендером до однородной кремовой массы.
- Добавьте сливки и снова тщательно взбейте.
- Добавьте яйца, сахар и ванильный сахар и снова взбейте, избегая образования воздушных пузырьков.
- Достаньте из холодильника основу и равномерно заполните полученной творожной массой. Аккуратно стукните формой по столу, чтобы лишний воздух вышел и масса была гладкой и однородной.
- Поставьте в разогретую духовку на 50 минут, не открывайте ее до готовности.
- Смешайте сметану и 2 ст. л. сахара, взбейте в однородную массу.
- Достаньте чизкейк из духовки и поднимите температуру до 200 градусов.
- Выложите сметанную массу на испеченный чизкейк, аккуратно разгладьте.
- Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10 минут.
- Достаньте чизкейк, украсьте сверху ягодами и уберите в холодильник на несколько часов. Лучше всего, если вы оставите его там на ночь.
Коктейль с клубникой и бананом
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время20 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Кефир «Домик в деревне», жирность 3,2% — 1 ст.
- Клубника (можно использовать размороженную при условии высокого качества заморозки) — несколько крупных ягод
- Банан — 1 шт.
- Сливки «Домик в деревне», жирность 10% — 100 мл
- Мед — 1 ст. л.
- Молотая корица — на кончике ножа
Приготовление
- Нарежьте банан кружками, смешайте с медом и слегка взбейте на медленной скорости.
- Ополосните клубнику и добавьте к банану с медом, взбейте на медленной скорости в однородную массу.
- Добавьте в полученную смесь кефир, перемешайте вручную.
- Добавьте сливки и тщательно взбейте до получения пышной однородной массы.
- Добавьте корицу и перемешайте вручную.
- Для красоты можно слегка посыпать корицей сверху.
Согревающий коктейль с шоколадом
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время20 минут
- Персон2
Ингредиенты
- Молоко «Домик в деревне» отборное — 500 мл
- Банан — 1 шт.
- Ванильный стручок — 1 шт.
- Темный шоколад, не менее 70% какао — 50 г
- Молотая корица — 1 ч. л.
- Перец чили (по желанию, если ходите придать напитку дополнительную пикантность) — на кончике ножа
Приготовление
- Перелейте молоко в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Когда молоко слегка нагреется, опустите в него стручок ванили.
- С помощью блендера измельчите банан в пюре.
- Добавьте банановое пюре в подогретое молоко, продолжая нагревать и аккуратно помешивая.
- Покрошите в молоко с бананом шоколад.
- Тщательно перемешайте, чтобы шоколад полностью растворился. Продолжайте помешивать, пока коктейль не станет однородным.
- Достаньте стручок ванили.
- В самом конце, перед тем как снять с огня, добавьте корицу и по желанию — перец. Уберите огонь, не доводя до кипения. Помешивайте еще примерно минуту, затем разлейте по чашкам.
Коктейль с грушей и миндалем
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время20 минут
- Персон1
Приготовление
- Очистите грушу от кожицы и сердцевины, порежьте на кусочки.
- Добавьте мед и слегка взбейте.
- Добавьте в полученную смесь молоко и слегка взбейте на медленной скорости.
- Ошпарьте миндаль, удалите с него кожицу и измельчите блендером.
- Добавьте измельченный миндаль в молоко с грушей и медом.
- Тщательно взбейте до получения пышной однородной массы.
- Подавать молочные коктейли лучше в высоких бокалах с коктейльной трубочкой, украсив их дольками апельсина, палочками корицы, тертым шоколадом, взбитыми сливками или ягодами.
Московские пончики
- СложностьПросто
- ТипДесерт
- Время25 минут
- Персон1-2
Приготовление
- Смешайте все ингредиенты и замесите в однородное тесто.
- Раскатайте тесто и разрежьте на кружки.
- Вырежьте из кружков серединки, чтобы у вас получились «бублики».
- Разогрейте масло для жарки и обжаривайте пончики до золотистого цвета.
- Готовые пончики выкладывайте на блюдо, простеленное впитывающими салфетками.
- Посыпьте готовые пончики сверху сахарной пудрой.
И напоследок — попробуйте разнообразить меню кисломолочными продуктами. Необычное решение для новогоднего стола, но ведь тем оно и примечательно! Обратите внимание на кисломолочные продукты «Домик в деревне»: снежок, простоквашу, ряженку и кефир. Пробуйте новое, ведь разнообразие в еде ведет к разнообразию жизни!
Желаем вам вкусного года и уверенно плыть по молочным рекам среди кисельных берегов на лодке счастья и благополучия!