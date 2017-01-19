Блюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве

Гурманам, гедонистам и любителям острых гастрономических ощущений посвящается! ELLE выбрал семь рецептов от шеф-поваров столичных ресторанов с самыми дорогими ингредиентами: от крабов, черной икры и трюфелей до черепахи и моллюска абалона. Обещаем, этот ужин вы запомните надолго, ведь такие блюда поражают не только своим вкусом, но и впечатляющей стоимостью.