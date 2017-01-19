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19 января 2017Сусова Юлия

Блюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве

Рецепты от шеф-поваров

Гурманам, гедонистам и любителям острых гастрономических ощущений посвящается! ELLE выбрал семь рецептов от шеф-поваров столичных ресторанов с самыми дорогими ингредиентами: от крабов, черной икры и трюфелей до черепахи и моллюска абалона. Обещаем, этот ужин вы запомните надолго, ведь такие блюда поражают не только своим вкусом, но и впечатляющей стоимостью.

Говядина с белыми грибами и фуа-гра (2400 руб.)

Говядина с белыми грибами и фуа-гра (2400 руб.)

Ресторан Le Restaurant, шеф-повар Жереми Урюти

  • СложностьСложно
  • ТипОсновное блюдо
  • Время2 часа + 1 сутки
  • Персон1

Ингредиенты

  • Вырезка говяжья (медальон) – 150 г
  • Картофель – 150 г (2 клубня)
  • Трюфельное масло — 5 г + 3 г
  • Соус демиглас — 60 г
  • Свежий трюфель — 2 г
  • Фуа-гра (эскалоп) — 30-40 г
  • Белые грибы — 150 г

Соус демиглас:

  • Кости говяжьи — 4 кг
  • Говяжьи хвосты — 2 кг
  • Мякоть говядины (задняя часть) — 2 кг
  • Томатная паста — 150 г
  • Вода — 10 л
  • Морковь — 800 г
  • Лук — 800 г
  • Красное вино — 1,5 л
  • Растительное масло — 60 г

Приготовление

  1. Кости и хвосты запекать в духовке при 180С 30 минут, достать, переложить в кастрюлю, залить горячей водой, поставить на огонь.
  2. На сковороде подпечь крупно нарезанный лук, морковь, стебель сельдерея, также все положить в кастрюлю. На хорошо раскаленной сковороде обжарить мякоть и добавить в кастрюлю.  
  3. На сковороду налить растительное масло, положить томатную пасту, после — также в кастрюлю. В сотейник налить красное вино, вскипятить, поджечь, дать прогореть 2 минуты, после вылить в кастрюлю. Довести до кипения, накрыть крышкой, оставить на медленном огне на 24 часа. Процедить и выпаривать еще ‪2-3 часа‬ до консистенции соуса.
  4. На 1 л соуса ввести 180 г сливочного масла, 100 г трюфельной пасты, при желании/возможности добавить свежий трюфель, проварить, довести до вкуса.
  5. Картофельные галеты:   Картофель почистить, нарезать на терке (как корейскую морковь), добавить трюфельное масло, соль/перец, перемешать, отжать от лишней воды. Сформировать лепешки толщиной 1 см, диаметром 10 см. Обжарить до золотистого цвета на растительном масле на сковороде с двух сторон, довести в духовке при 180С 10-15 мин.
  6. Белые грибы промыть, почистить, просушить, нарезать крупным кубиком. Обжарить на сковороде до золотистого цвета на 20 г сливочного и 20 г растительного (на 100 г грибов) масла (перед обжаркой можно проварить 10 мин). Посолить, поперчить.
  7. На раскаленной сковороде обжарить мясо до желаемой прожарки, посолить, поперчить.
  8. Фуа-гра обжарить на раскаленной сковороде до золотистого цвета (1 см толщиной), снять со сковороды, посолить, оставить на 1 минуту.
Жаркое из черепахи (2800 руб.)

Жаркое из черепахи (2800 руб.)

Ресторан «Китайская грамота. Бар и Еда», шеф-повар Чжан Сяньчэн

  • СложностьСредне
  • ТипОсновное блюдо
  • Время1 час
  • Персон1

Ингредиенты

  • Юбка черепахи — 45 г
  • Гребешок сухой — 15 г
  • Рис Ян Ми — 40 г
  • Бульон, основа — 26 г
  • Устричный соус — 1 г
  • Крахмал картофельный — 5 г
  • Соус соевый темный — 1 г
  • Кинза п/ф — 1 г
  • Гребешок, концентрат — 3 г
  • Куриный жир — 4 г
  • Ягоды годжи (барбарис) — 2 г
  • Трепанг (морской огурец) — 2 г

Приготовление

  1. Юбку черепахи, трепанг и сухой гребешок отварить в бульоне (состав: вода, охлажденная курица, свиные кости, куриные лапки, свиные ножки).
  2. Добавить рис Ян Ми, устричный соус, картофельный крахмал, темный соевый соус, лук шалот.
  3. При подаче посыпать кинзой и зеленым луком.
Южноафриканский моллюск абалон в устричном соусе (7200 руб.)

Южноафриканский моллюск абалон в устричном соусе (7200 руб.)

Ресторан Soluxe Club, шеф-повар Чень Юндзянь

  • СложностьСредне
  • ТипЗакуска
  • Время6 часов
  • Персон1

Ингредиенты

  • Огурцы — 20 г  
  • Соус Абалон — 45 г  
  • Соус устричный — 10 г  
  • Куриный кубик — 3 г  
  • Крахмал картофельный — 20 г
  • Масло растительное — 30 г  
  • Картофель — 40 г
  • Тыква — 60 г 
  • Рис жасмин — 150 г  
  • Соус соевый — 20 г  
  • Абалон южноафриканский — 1 шт
  • Соус светлый Хаитен — 10 г  
  • Рисовое черное вино — 15 г  
  • Масло кунжутное — 6 г  
  • Лук — 30 г
  • Имбирь — 30 г   

Для подачи :

  • Булочка «роза» — 1 шт

Приготовление

  1. Предварительно моллюск абалон тушить в курином бульоне в течение ‪5-6 часов‬ с добавлением картофеля, тыквы, имбиря, лука, соевого и устричного соусов.
  2. Отдельно отварить рис с добавлением семян черного кунжута. 
  3. Предварительно подготовить блюдо для подачи, выложив на него свежий огурец, булочку «роза» из пшеничного теста и отварной рис.
  4. Затем в керамической чаше обжарить на растительном масле лук, имбирь, после добавить моллюска абалон, крахмал, рисовое вино и специальный соус Абалон. Выложить слегка обжаренного моллюска на заранее подготовленное блюдо.
Фетучини с голубым крабом (1520 руб.)

Фетучини с голубым крабом (1520 руб.)

Ресторан «Erwin.РекаМореОкеан»,  шеф-повар Алексей Павлов

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время40 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Краб голубой — 1 шт
  • Кабачки — 20 г
  • Тимьян — 1 шт
  • Чеснок —1 шт
  • Масло сливочное — 25 г
  • Рыбный бульон — 50 г
  • Соевый соус — 10 г
  • Базилик, листья — 2 г
  • Грибы вешенки — 15 г
  • Помидоры — 100 г
  • Фетучини —100 г

Приготовление

  1. Краба раскрыть и разобрать на чистое мясо.
  2. На раскаленной сковородке обжарить тимьян, чеснок, овощи, нарезанные соломкой, до полуготовности, добавить рыбный бульон, соевый соус, мясо краба, отваренную отдельно пасту (фетучини) и в конце листья базилика.
  3. На тарелку выложить закрученную пасту, всю оставшуюся начинку, сверху положить панцырь от краба для декора.
Хачапури с черным трюфелем (1100 руб.)

Хачапури с черным трюфелем (1100 руб.)

Ресторан «Erwin.РекаМореОкеан»,  шеф-повар Алексей Павлов

  • СложностьПросто
  • ТипЗакуска
  • Время2 часа
  • Персон2

Ингредиенты

  • Паста трюфельная — 20 г
  • Сыр имеретинский — 75 г
  • Сыр сулугуни — 125 г
  • Ветчина — 20 г
  • Яйца — 1 желток
  • Сливки — 10 г

Для 200 г теста:

  • Просеянная мука — 1 кг
  • Сахар — 10 г
  • Соль — 15 г
  • Дрожжи сухие — 11 г
  • Масло подсолнечное — 30 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Молоко — 350 г
  • Вода теплая — 350 г

Приготовление

  1. Молоко разбавить теплой водой. Взять 100 г получившейся смеси и добавить сахар и дрожжи.  Добавить муку, размягченное масло и постепенно долить остальную воду.  Добавить растительное масло и подождать, пока тесто поднимется.  После того как тесто поднялось, перемешать и через полчаса снова перемешать, затем разложить по порциям. 
  2. Два вида сыра смешать с трюфельной пастой и ветчиной.  200 г теста раскатать и добавить смесь из начала готовки. 
  3. Смесью из желтка и сливок обмазать тесто. 
  4. Заранее разогреть противень, выложить тесто и поставить в разогретую духовку до 260 градусов. 
  5. Добавить тонко нарезанные ломтики сыра.  Посыпать трюфелем.
Тартар из торо с черной икрой (1900 руб.)

Тартар из торо с черной икрой (1900 руб.)

Ресторан Fumisawa Sushi

  • СложностьПросто
  • ТипЗакуска
  • Время5 минут
  • Персон1

Приготовление

  1. Торо (брюшко тунца) — 30 г
  2. Черная икра — 5 г
  3. Пищевое золото

Ингредиенты

  • Торо (брюшко тунца) мелко порубить и выложить в бокал, сверху положить черную икру и украсить пищевым золотом.
Казаречче с трюфелем (950 руб.)

Казаречче с трюфелем (950 руб.)

Клуб-ресторан Ribambelle, шеф-повар Михаил Кукленко

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Паста казаречче охлажденная — 150 г
  • Сливки — 80 мл
  • Лук шалот — 20 г
  • Сливочное масло — 10 г
  • Белое вино — 80 мл
  • Трюфельное масло — 5 мл
  • Трюфель — 3-4 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отварить пасту до полуготовности.
  2. Лук шалот порубить, обжарить на сливочном масле. Добавить вино, упарить. Через несколько минут добавить соль и сливки. Оставить на среднем огне, чтобы соус загустел. Добавить трюфельное масло.
  3. Добавить пасту в соус и довести до готовности. Переложить пасту с соусом в тарелку, натереть трюфель.

Блюда из круп: небанальные рецепты от московских шеф-поваровПолезные свойства овсянки

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Блюда из круп: небанальные рецепты от московских шеф-поваров

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