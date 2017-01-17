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17 января 2017

Блюда из круп: небанальные рецепты от московских шеф-поваров

Самые интересные вариации на тему классических каш

Каша — наше все. При этом зачастую мы любим блюда из круп, но не знаем об этом. Например, если вы отвергаете овсянку по утрам, но жить не можете без паэльи, то с крупами у вас все очень и очень хорошо складывается. А мы предложим вам любимые рецепты от лучших шеф-поваров Москвы.

Каша пшенная с яйцом пашот

Каша пшенная с яйцом пашот

Кафе-пекарня «Хлебная Лавка», шеф-повар Михаил Симагин

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время25 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Пшенка — 50 г
  • Вода — 200 г
  • Молоко — 150 г
  • Соль, сахар — по вкусу
  • Сыр пармезан — 25 г
  • Сыр чеддер — 15 г
  • Яйцо — 1 шт

Приготовление

  1. Пшенку отварить в воде до полуготовности, добавить молоко; соль, сахар по вкусу. Добавить тертый чеддер, размешать до полного исчезновения сыра, выложить в тарелку, посыпать тертым пармезаном.
  2. Посолить воду, не доводя до кипения (примерно 80 градусов), разбить яйцо. Варить 2-3 минуты. На кашу выложить готовое яйцо. Кашу украсить листом базилика.
Полба с крабом

Полба с крабом

Ресторан «Erwin.Река» и «Erwin.РекаМореОкеан», шеф-повар Алексей Рябов

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время3 часа
  • Персон1

Ингредиенты

  • Полба — 100 г
  • Мясо камчатского краба — 80 г
  • Рыбный бульон — 80 г
  • Соус биск — 80 г
  • Сливки — 60 г
  • Сыр плавленный — 60 г
  • Томаты — 20 г
  • Редис — 20 г

Биск:

  • Креветки 30/120 — 60 г
  • Морковь — 50 г
  • Лук репчатый — 50 г
  • Корень сельдерея — 50 г
  • Томатная паста — 80 г
  • Рыбный бульон — 50 мл
  • Масло растительное — 20 г

Приготовление

  1. Овощи порезать крупно, обжарить на растительном масле, добавить томатную пасту, обжарить вместе с овощами. Затем положить креветки, залить готовым рыбным бульоном и варить на медленном огне 2,5 часа. Готовый бульон пробить в блендере и процедить. Процеженный бульон уварить наполовину на медленном огне.
  2. Полбу промыть в холодной воде, поставить варить: на 100 гр. полбы 400 мл воды, варить 30 минут, затем влить биск и проварить еще 30 минут. Полба готова.
  3. На сковороду вылить рыбный бульон, довести до кипения, добавить полбу и соус биск. Варить 3-5 минут, добавить сливки, выпарить. Добавить мясо краба, размешать и положить сыр. Выложить готовую полбу на тарелку, украсить мелко рубленными томатами и слайсами редиса.

Треска с ризотто из риса венере

Треска с ризотто из риса венере

Сеть ресторанов True Cost, шеф-повар Артем Миненков

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время50 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Рис венере — 80 г
  • Лук репка — 50 г
  • Масло оливковое — 30 г
  • Крупа рис черный — 40 г
  • Вода — 200 мл
  • Соль — 2 г
  • Перец — 2 г
  • Треска — 100 г
  • Осьминог отварной — 20 г
  • Соус терияки — 30 г
  • Масло сливочное — 10 г
  • Сыр пармезан тертый — 10 г
  • Масло растительное — 50 г
  • Масло с копченой паприкой — 10 г

Приготовление

  1. Лук обжарить на оливковом масле до золотистого цвета, добавить рис. Воду добавлять частями и варить до состояния аль денте, довести до вкуса специями.
  2. В базу риса добавить обжаренного на сливочном масле отварного осьминога, добавить соус терияки, затянуть тертым пармезаном. Треску посолить, поперчить, смазать маслом с паприкой, запечь в духовке до готовности. На тарелку выложить ризотто из риса, сверху в центр треску, украсить тертым пармезаном.
Ризотто с жареными кальмарами и тыквой

Ризотто с жареными кальмарами и тыквой

Ресторан «Гранд Европейский Экспресс», шеф-повар Алексей Берзин

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время1 час
  • Персон1

Ингредиенты

  • Тыква — 100 г
  • Куриный или овощной бульон — 400 мл
  • Рис круглозерный — 100 г
  • Сливки — 30 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сыр пармезан — 20 г
  • Веточка тимьяна — 2 шт
  • Кальмары — 30 г
  • Оливковое масло — 20 мл
  • Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

  1. Тыкву нарезать мелкими кубиками. На сковороде разогреть оливковое масло, кинуть раздавленный зубчик чеснока и пару веточек тимьяна. Обжарить пару минут и добавить тыкву, жарить до размягчения тыквы 5-7 минут. Удалить тимьян и чеснок. Тыкву пробить в блендере.
  2. На отдельной сковороде обжарить на сливочном масле отварное филе кальмара.
  3. В глубокой сковороде разогреть 2 ст.ложки оливкового масла и обжарить рис 2 минуты. В рис влить половину разогретого бульона, проварить, добавить тыквенное пюре и оставшуюся часть бульона. Добавить сливочное масло, тертый пармезан, соль, перец, перемешать и дать постоять под крышкой 3-5 минут.
Мясная паэлья

Мясная паэлья

Ресторан «Паб Ло Пикассо», Бренд-шеф Роберто Хакомино Перес

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время50 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Рис Бомба — 150 г
  • Кролик — 30 г
  • Куриное филе бедра — 30 г
  • Говядина тушеная — 50 г
  • Масло оливковое — 20 г
  • Колбаса чоризо — 21 г
  • Шафран молотый — 1 г
  • Бульон куриный — 200 г
  • Зелень микс — 1 г
  • Паприка копченая — 1 г
  • Чеснок — 3 г
  • Лук — 10 г
  • Соль — 2 г
  • Перец — 2 г
  • Сальса (томатная паста) — 22 г
  • Лимон — 30 г
  • Горошек зеленый консервированный — 30 г
  • Перец болгарский — 30 г

Приготовление

  1. Мясо кролика, куриное филе и говядину, отделенную от кости, порезать кубиками.
  2. Репчатый лук и чеснок мелко порубить и обжарить на оливковом масле, затем добавить мясо и жарить до полуготовности.
  3. После засыпать рис и залить бульоном с добавлением всех специй, томатной пасты и болгарского перца. Затянуть фольгой или закрыть плотной крышкой и поставить в духовой шкаф на 15 минут при температуре 180 градусов. После полить лимоном.
Ризотто с кроличьими почками

Ризотто с кроличьими почками

Duran Bar, концепт-шеф Николай Бакунов

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время2 часа 15 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Почки кролика — 100 г
  • Рис девзира — 100 г
  • Лук шалот — 20 г
  • Чеснок — 2 г
  • Белое вино — 50 мл
  • Сливки 33% — 70 г
  • Сыр твердый — 30 г
  • Соль — 3 г
  • Перец — 3 г
  • Тимьян — 5 г
  • Помидоры черри — 50 г
  • Петрушка — 5 г
  • Куриный бульон — 150 мл

Приготовление

  1. Почки кролика замочить в молоке на 2 часа.
  2. Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле вместе с мелко рубленным чесноком. Добавить промытый рис и обжаривать на медленном огне 1 минуту. Добавить и выпарить белое вино. Залить куриным бульоном и постоянно вымешивать против часовой стрелки.
  3. Добавить сливки, сыр, соль и перец. Когда рис будет в состоянии полуготовности, поставить почки кролика вместе с помидорами черри, петрушкой и 20 мл белого вина в духовку на 7 минут при 200 градусах.
  4. В тарелку выложить ризотто. Свехру выложить почки с помидорами. Украсить пряной зеленью.
Ореховое севиче из тунца с авокадо и хрустящей киноа

Ореховое севиче из тунца с авокадо и хрустящей киноа

LATINOS, бренд-шеф Цесар Мора

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время15 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Тунец охлажденный — 80 г
  • Зелень — 1 г
  • Ореховая паста — 40 г
  • Майонез японский — 10 г
  • Семена черного кунжута — 2 г
  • Соус гуакамоле — 60 г
  • Киноа жареная — 20 г

Приготовление

  1. Мелко порезать филе тунца. Приготовить соус, смешав ореховую пасту с японским майонезом с добавлением семян кунжута.
  2. Заправить тунец полученной пастой и выложить на блюдо. Подать с соусом гуакамоле.
Болл с угрем

Болл с угрем

«Никуда не едем», шеф-повар Дмитрий Шуршаков

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Отварной тайский рис — 130 г
  • Угорь копченый — 80 г
  • Редис — 15 г
  • Баклажаны жареные — 25 г
  • Имбирь — 4 г
  • Лук зеленый — 2 г
  • Кунжут — 1 г
  • Нори — 1 г
  • Соус унаги — 20 г

Приготовление

  1. Рис отварить и охладить, выложить на дно тарелки. Угорь порезать крупно и выложить сверху.
  2. Баклажаны порезать произвольно, выложить рядом с угрем, посыпать тертым имбирем, кунжутом и рубленным зеленым луком и нори.
  3. Украсить редисом и заправить соусом унаги.
Эларджи

Эларджи

Ресторан «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время40 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Пшено — 130 г
  • Сыр сулугуни — 75 г
  • Масло сливочное — 5 г
  • Мята

Приготовление

  1. Отварить пшено.
  2. Потереть на терке обычный сыр и копченый сыр сулугуни, постоянно помешивая. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать. Украсить листочком мяты.

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