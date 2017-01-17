Блюда из круп: небанальные рецепты от московских шеф-поваров

Каша — наше все. При этом зачастую мы любим блюда из круп, но не знаем об этом. Например, если вы отвергаете овсянку по утрам, но жить не можете без паэльи, то с крупами у вас все очень и очень хорошо складывается. А мы предложим вам любимые рецепты от лучших шеф-поваров Москвы.