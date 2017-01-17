Блюда из круп: небанальные рецепты от московских шеф-поваров

Каша — наше все. При этом зачастую мы любим блюда из круп, но не знаем об этом. Например, если вы отвергаете овсянку по утрам, но жить не можете без паэльи, то с крупами у вас все очень и очень хорошо складывается. А мы предложим вам любимые рецепты от лучших шеф-поваров Москвы.
Каша пшенная с яйцом пашот
Кафе-пекарня «Хлебная Лавка», шеф-повар Михаил Симагин
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время25 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Пшенка — 50 г
- Вода — 200 г
- Молоко — 150 г
- Соль, сахар — по вкусу
- Сыр пармезан — 25 г
- Сыр чеддер — 15 г
- Яйцо — 1 шт
Приготовление
- Пшенку отварить в воде до полуготовности, добавить молоко; соль, сахар по вкусу. Добавить тертый чеддер, размешать до полного исчезновения сыра, выложить в тарелку, посыпать тертым пармезаном.
- Посолить воду, не доводя до кипения (примерно 80 градусов), разбить яйцо. Варить 2-3 минуты. На кашу выложить готовое яйцо. Кашу украсить листом базилика.
Полба с крабом
Ресторан «Erwin.Река» и «Erwin.РекаМореОкеан», шеф-повар Алексей Рябов
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время3 часа
- Персон1
Ингредиенты
- Полба — 100 г
- Мясо камчатского краба — 80 г
- Рыбный бульон — 80 г
- Соус биск — 80 г
- Сливки — 60 г
- Сыр плавленный — 60 г
- Томаты — 20 г
- Редис — 20 г
Биск:
- Креветки 30/120 — 60 г
- Морковь — 50 г
- Лук репчатый — 50 г
- Корень сельдерея — 50 г
- Томатная паста — 80 г
- Рыбный бульон — 50 мл
- Масло растительное — 20 г
Приготовление
- Овощи порезать крупно, обжарить на растительном масле, добавить томатную пасту, обжарить вместе с овощами. Затем положить креветки, залить готовым рыбным бульоном и варить на медленном огне 2,5 часа. Готовый бульон пробить в блендере и процедить. Процеженный бульон уварить наполовину на медленном огне.
- Полбу промыть в холодной воде, поставить варить: на 100 гр. полбы 400 мл воды, варить 30 минут, затем влить биск и проварить еще 30 минут. Полба готова.
- На сковороду вылить рыбный бульон, довести до кипения, добавить полбу и соус биск. Варить 3-5 минут, добавить сливки, выпарить. Добавить мясо краба, размешать и положить сыр. Выложить готовую полбу на тарелку, украсить мелко рубленными томатами и слайсами редиса.
Треска с ризотто из риса венере
Сеть ресторанов True Cost, шеф-повар Артем Миненков
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время50 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Рис венере — 80 г
- Лук репка — 50 г
- Масло оливковое — 30 г
- Крупа рис черный — 40 г
- Вода — 200 мл
- Соль — 2 г
- Перец — 2 г
- Треска — 100 г
- Осьминог отварной — 20 г
- Соус терияки — 30 г
- Масло сливочное — 10 г
- Сыр пармезан тертый — 10 г
- Масло растительное — 50 г
- Масло с копченой паприкой — 10 г
Приготовление
- Лук обжарить на оливковом масле до золотистого цвета, добавить рис. Воду добавлять частями и варить до состояния аль денте, довести до вкуса специями.
- В базу риса добавить обжаренного на сливочном масле отварного осьминога, добавить соус терияки, затянуть тертым пармезаном. Треску посолить, поперчить, смазать маслом с паприкой, запечь в духовке до готовности. На тарелку выложить ризотто из риса, сверху в центр треску, украсить тертым пармезаном.
Ризотто с жареными кальмарами и тыквой
Ресторан «Гранд Европейский Экспресс», шеф-повар Алексей Берзин
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время1 час
- Персон1
Ингредиенты
- Тыква — 100 г
- Куриный или овощной бульон — 400 мл
- Рис круглозерный — 100 г
- Сливки — 30 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Сыр пармезан — 20 г
- Веточка тимьяна — 2 шт
- Кальмары — 30 г
- Оливковое масло — 20 мл
- Чеснок — 1 зубчик
Приготовление
- Тыкву нарезать мелкими кубиками. На сковороде разогреть оливковое масло, кинуть раздавленный зубчик чеснока и пару веточек тимьяна. Обжарить пару минут и добавить тыкву, жарить до размягчения тыквы 5-7 минут. Удалить тимьян и чеснок. Тыкву пробить в блендере.
- На отдельной сковороде обжарить на сливочном масле отварное филе кальмара.
- В глубокой сковороде разогреть 2 ст.ложки оливкового масла и обжарить рис 2 минуты. В рис влить половину разогретого бульона, проварить, добавить тыквенное пюре и оставшуюся часть бульона. Добавить сливочное масло, тертый пармезан, соль, перец, перемешать и дать постоять под крышкой 3-5 минут.
Мясная паэлья
Ресторан «Паб Ло Пикассо», Бренд-шеф Роберто Хакомино Перес
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время50 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Рис Бомба — 150 г
- Кролик — 30 г
- Куриное филе бедра — 30 г
- Говядина тушеная — 50 г
- Масло оливковое — 20 г
- Колбаса чоризо — 21 г
- Шафран молотый — 1 г
- Бульон куриный — 200 г
- Зелень микс — 1 г
- Паприка копченая — 1 г
- Чеснок — 3 г
- Лук — 10 г
- Соль — 2 г
- Перец — 2 г
- Сальса (томатная паста) — 22 г
- Лимон — 30 г
- Горошек зеленый консервированный — 30 г
- Перец болгарский — 30 г
Приготовление
- Мясо кролика, куриное филе и говядину, отделенную от кости, порезать кубиками.
- Репчатый лук и чеснок мелко порубить и обжарить на оливковом масле, затем добавить мясо и жарить до полуготовности.
- После засыпать рис и залить бульоном с добавлением всех специй, томатной пасты и болгарского перца. Затянуть фольгой или закрыть плотной крышкой и поставить в духовой шкаф на 15 минут при температуре 180 градусов. После полить лимоном.
Ризотто с кроличьими почками
Duran Bar, концепт-шеф Николай Бакунов
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время2 часа 15 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Почки кролика — 100 г
- Рис девзира — 100 г
- Лук шалот — 20 г
- Чеснок — 2 г
- Белое вино — 50 мл
- Сливки 33% — 70 г
- Сыр твердый — 30 г
- Соль — 3 г
- Перец — 3 г
- Тимьян — 5 г
- Помидоры черри — 50 г
- Петрушка — 5 г
- Куриный бульон — 150 мл
Приготовление
- Почки кролика замочить в молоке на 2 часа.
- Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле вместе с мелко рубленным чесноком. Добавить промытый рис и обжаривать на медленном огне 1 минуту. Добавить и выпарить белое вино. Залить куриным бульоном и постоянно вымешивать против часовой стрелки.
- Добавить сливки, сыр, соль и перец. Когда рис будет в состоянии полуготовности, поставить почки кролика вместе с помидорами черри, петрушкой и 20 мл белого вина в духовку на 7 минут при 200 градусах.
- В тарелку выложить ризотто. Свехру выложить почки с помидорами. Украсить пряной зеленью.
Ореховое севиче из тунца с авокадо и хрустящей киноа
LATINOS, бренд-шеф Цесар Мора
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время15 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Тунец охлажденный — 80 г
- Зелень — 1 г
- Ореховая паста — 40 г
- Майонез японский — 10 г
- Семена черного кунжута — 2 г
- Соус гуакамоле — 60 г
- Киноа жареная — 20 г
Приготовление
- Мелко порезать филе тунца. Приготовить соус, смешав ореховую пасту с японским майонезом с добавлением семян кунжута.
- Заправить тунец полученной пастой и выложить на блюдо. Подать с соусом гуакамоле.
Болл с угрем
«Никуда не едем», шеф-повар Дмитрий Шуршаков
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время30 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Отварной тайский рис — 130 г
- Угорь копченый — 80 г
- Редис — 15 г
- Баклажаны жареные — 25 г
- Имбирь — 4 г
- Лук зеленый — 2 г
- Кунжут — 1 г
- Нори — 1 г
- Соус унаги — 20 г
Приготовление
- Рис отварить и охладить, выложить на дно тарелки. Угорь порезать крупно и выложить сверху.
- Баклажаны порезать произвольно, выложить рядом с угрем, посыпать тертым имбирем, кунжутом и рубленным зеленым луком и нори.
- Украсить редисом и заправить соусом унаги.
Эларджи
Ресторан «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время40 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Пшено — 130 г
- Сыр сулугуни — 75 г
- Масло сливочное — 5 г
- Мята
Приготовление
- Отварить пшено.
- Потереть на терке обычный сыр и копченый сыр сулугуни, постоянно помешивая. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать. Украсить листочком мяты.