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    14 июля 2017Сусова Юлия

    5 ресторанов для ‪вечера пятницы‬

    Новые заведения, где можно расслабиться после трудовой недели

    Китайский ресторан Hong Kong с панорамным видом

    Ресторан на 24 этаже гостиницы Holiday Inn в Сокольниках открыли создатели культового Soluxe Club. Днем из панорамных окон открывается вид на зеленый парк, а вечером — на завораживающие огни мегаполиса. Шеф-повар Hong Kong — Дмитрий Шуршаков, который недавно разработал меню для Seven. К азиатскому колориту он добавил европейские акценты: лапша, утка по-пекински, паровые булочки бао с начинками, блюда на воке, дим-самы и рис в различных вариациях получились понятными и в меру насыщенными. Не отказывайтесь от десертов: флан из бобовой пасты, шелковый тофу с медом и манговый какигори — настоящие шедевры.

    Китайский ресторан Hong Kong с панорамным видом

    Для пятничной программы шеф-бармен Василий Жеглов постарался на славу, создав причудливые коктейли с восточными нотками: с соком тайского базилика, на основе настойки из тамаринда, экстракта листьев пандана и алоэ. Местные хиты — это «Гонконг Сауэр» с бурбоном и австралийским ширазом, созданным путем fat washing, «Имаджинариум» с ромом на копченой груше, травяным ликером и хересом и Shanghai Express на джине с ягодным соусом, копченым чаем и порто.

    Китайский ресторан Hong Kong с панорамным видом меню
    Китайский ресторан Hong Kong с панорамным видом десерты
    Китайский ресторан Hong Kong с панорамным видом коктейли
    Китайский ресторан Hong Kong с панорамным видом интерьер

    Ресторан со свежими морепродуктами Moregrill на Кузнецком мосту

    Отшлифованный до мелочей проект бренд-шефа Марка Стаценко в центре Москвы очень хорошо вписывается в формат пятничной встречи с друзьями. Свежие морепродукты, скрупулезно собранные со всех уголков света, соседствуют в меню с мраморными стейками из хоспера. Все блюда разделены по способу приготовления: Raw и Grill. Простая концепция приправлена продуманным дополнением и грамотным сочетанием вкусов и соусов: красные водоросли подаются с кисло-сладким ананасом кимчи, дикий сибас соединяется с ароматной куркумой и халапеньо, тигровые креветки — с соусом айоли из спирулины, а теплые грибы с трюфельным соусом.

    Ресторан со свежими морепродуктами Moregrill на Кузнецком мосту

    Винная карта от Влады Лесниченко четко отражает идею Moregrill, она тоже поделена на две части (raw wines и grill wines). А за коктейли отвечает Виталий Екименко, победитель World Class Diageo, который замиксует ингредиенты в зависимости от ваших предпочтений.

    Ресторан со свежими морепродуктами Moregrill на Кузнецком мосту
    Ресторан со свежими морепродуктами Moregrill на Кузнецком мосту
    Ресторан со свежими морепродуктами Moregrill на Кузнецком мосту
    Ресторан со свежими морепродуктами Moregrill на Кузнецком мосту

    Самая высокая в Европе веранда ресторана «На свежем воздухе»

    Пятничный закат приятно встречать на открытой веранде на высоте 354 метров. В новом ресторане «На свежем воздухе» 300 посадочных мест, так что приходите с друзьями любоваться звездным небом и слушать хорошую музыку. Веранда оформлена будто для уличного пикника (на случай дождя есть алюминиевая крыша-кабриолет). Меню, как и положено в таких случаях, строится вокруг мяса, рыбы, морепродуктов, приготовленных на хоспере и гриле. Есть и сезонное меню с акцентом на блюда из щавеля и крапивы.

    Самая высокая в Европе веранда ресторана «На свежем воздухе»

    И, конечно, без пары коктейлей вы отсюда не уйдете: дуэт барменов Ильи Доронина и Романа Портнова быстро настроит вас на нужный лад.

    Самая высокая в Европе веранда ресторана «На свежем воздухе»
    Самая высокая в Европе веранда ресторана «На свежем воздухе»
    Самая высокая в Европе веранда ресторана «На свежем воздухе»
    Самая высокая в Европе веранда ресторана «На свежем воздухе»
    Самая высокая в Европе веранда ресторана «На свежем воздухе»

    Необистро «Голодный-Злой» на Трубной

    Долгожданный проект от Perelman People вовсю заработал в БЦ «Легенда Цветного». Философия «Голодный-Злой» основана на идее максимального сохранения вкуса: за лаконичной подачей стоит акцент на содержании. Например, хлеб, сыр, масло и даже утиное прошутто и капусту здесь не заказывают у фермеров или на рынках, а готовят сами по методам брожения, ферментации и консервирования. Все это у шеф-повара Михаила Геращенко получается филигранно — за домашними вкусами хочется возвращаться. Ирония и юмор, свойственный всем проектам Перельмана, кроются в деталях. Например, актуальный в наше динамичное время раздел «Дико голодный» состоит из блюд, которые уже через пять минут будут на вашем столе. В разделах «Голодный» и «Уже добрый» ставка сделана на азиатскую кухню, гриль и фирменные хиты шефа.

    Необистро «Голодный-Злой» на Трубной

    Повелитель барной карты — Стас Киреев, который входит в десятку лучших молодых барменов Москвы, потому что не только следит за вкусом, но и удачно фантазирует с подачей. И вино здесь на любой вкус и бюджет: можно пробовать по бокалам благодаря чудо-девайсу — коравину.

    Необистро «Голодный-Злой» на Трубной
    Необистро «Голодный-Злой» на Трубной
    Необистро «Голодный-Злой» на Трубной
    Необистро «Голодный-Злой» на Трубной

    Хоспер-бар со стейками и бургерами Steak it Easy на Белорусской

    Хоспер-бар на Белорусской всегда битком: сотрудники бизнес-центра «Белые сады» тут и обедают, и расслабляются после напряженного дня. Это уже второй проект про вино, стейки и бургеры от неутомимого австралийца Сэбби Кеньона, который, кажется, успел у нас прописаться. Итак, за чем сюда стоит идти? В меню восемь фирменных стейков из российского мяса, включая рибай, стриплойн и фланк, бургеры из мраморной говядины, баранины и курицы. Сам Сэбби рекомендует обратить особое внимание на салат с жареным сыром моцарелла и авокадо, куриную грудку с перловкой и вешенками и осьминога с булгуром и перечным соусом.

    Хоспер-бар со стейками и бургерами Steak it Easy на Белорусской

    Нельзя не отметить и правильную атмосферу заведения: большие панорамные окна, кирпично-бирюзовые стены и внушительную веранду, где можно сидеть часами. Украшением ресторана является большой «коммунальный» стол с вмонтированными в него винными кранами, из которых льется испанское «Тепранильо Сантана» по шок-цене.

    Недавно на Арбате открылось третье заведение Steak it Easy. Проверим, удастся ли ему повторить успех своих собратьев.

    Хоспер-бар со стейками и бургерами Steak it Easy на Белорусской
    Хоспер-бар со стейками и бургерами Steak it Easy на Белорусской
    Хоспер-бар со стейками и бургерами Steak it Easy на Белорусской
    Хоспер-бар со стейками и бургерами Steak it Easy на Белорусской

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