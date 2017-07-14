5 ресторанов для ‪вечера пятницы‬

Китайский ресторан Hong Kong с панорамным видом

Ресторан на 24 этаже гостиницы Holiday Inn в Сокольниках открыли создатели культового Soluxe Club. Днем из панорамных окон открывается вид на зеленый парк, а вечером — на завораживающие огни мегаполиса. Шеф-повар Hong Kong — Дмитрий Шуршаков, который недавно разработал меню для Seven. К азиатскому колориту он добавил европейские акценты: лапша, утка по-пекински, паровые булочки бао с начинками, блюда на воке, дим-самы и рис в различных вариациях получились понятными и в меру насыщенными. Не отказывайтесь от десертов: флан из бобовой пасты, шелковый тофу с медом и манговый какигори — настоящие шедевры.

Для пятничной программы шеф-бармен Василий Жеглов постарался на славу, создав причудливые коктейли с восточными нотками: с соком тайского базилика, на основе настойки из тамаринда, экстракта листьев пандана и алоэ. Местные хиты — это «Гонконг Сауэр» с бурбоном и австралийским ширазом, созданным путем fat washing, «Имаджинариум» с ромом на копченой груше, травяным ликером и хересом и Shanghai Express на джине с ягодным соусом, копченым чаем и порто.

Ресторан со свежими морепродуктами Moregrill на Кузнецком мосту

Отшлифованный до мелочей проект бренд-шефа Марка Стаценко в центре Москвы очень хорошо вписывается в формат пятничной встречи с друзьями. Свежие морепродукты, скрупулезно собранные со всех уголков света, соседствуют в меню с мраморными стейками из хоспера. Все блюда разделены по способу приготовления: Raw и Grill. Простая концепция приправлена продуманным дополнением и грамотным сочетанием вкусов и соусов: красные водоросли подаются с кисло-сладким ананасом кимчи, дикий сибас соединяется с ароматной куркумой и халапеньо, тигровые креветки — с соусом айоли из спирулины, а теплые грибы с трюфельным соусом.

Винная карта от Влады Лесниченко четко отражает идею Moregrill, она тоже поделена на две части (raw wines и grill wines). А за коктейли отвечает Виталий Екименко, победитель World Class Diageo, который замиксует ингредиенты в зависимости от ваших предпочтений.

Самая высокая в Европе веранда ресторана «На свежем воздухе»

Пятничный закат приятно встречать на открытой веранде на высоте 354 метров. В новом ресторане «На свежем воздухе» 300 посадочных мест, так что приходите с друзьями любоваться звездным небом и слушать хорошую музыку. Веранда оформлена будто для уличного пикника (на случай дождя есть алюминиевая крыша-кабриолет). Меню, как и положено в таких случаях, строится вокруг мяса, рыбы, морепродуктов, приготовленных на хоспере и гриле. Есть и сезонное меню с акцентом на блюда из щавеля и крапивы.

И, конечно, без пары коктейлей вы отсюда не уйдете: дуэт барменов Ильи Доронина и Романа Портнова быстро настроит вас на нужный лад.

Необистро «Голодный-Злой» на Трубной

Долгожданный проект от Perelman People вовсю заработал в БЦ «Легенда Цветного». Философия «Голодный-Злой» основана на идее максимального сохранения вкуса: за лаконичной подачей стоит акцент на содержании. Например, хлеб, сыр, масло и даже утиное прошутто и капусту здесь не заказывают у фермеров или на рынках, а готовят сами по методам брожения, ферментации и консервирования. Все это у шеф-повара Михаила Геращенко получается филигранно — за домашними вкусами хочется возвращаться. Ирония и юмор, свойственный всем проектам Перельмана, кроются в деталях. Например, актуальный в наше динамичное время раздел «Дико голодный» состоит из блюд, которые уже через пять минут будут на вашем столе. В разделах «Голодный» и «Уже добрый» ставка сделана на азиатскую кухню, гриль и фирменные хиты шефа.

Повелитель барной карты — Стас Киреев, который входит в десятку лучших молодых барменов Москвы, потому что не только следит за вкусом, но и удачно фантазирует с подачей. И вино здесь на любой вкус и бюджет: можно пробовать по бокалам благодаря чудо-девайсу — коравину.

Хоспер-бар со стейками и бургерами Steak it Easy на Белорусской

Хоспер-бар на Белорусской всегда битком: сотрудники бизнес-центра «Белые сады» тут и обедают, и расслабляются после напряженного дня. Это уже второй проект про вино, стейки и бургеры от неутомимого австралийца Сэбби Кеньона, который, кажется, успел у нас прописаться. Итак, за чем сюда стоит идти? В меню восемь фирменных стейков из российского мяса, включая рибай, стриплойн и фланк, бургеры из мраморной говядины, баранины и курицы. Сам Сэбби рекомендует обратить особое внимание на салат с жареным сыром моцарелла и авокадо, куриную грудку с перловкой и вешенками и осьминога с булгуром и перечным соусом.