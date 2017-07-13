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    13 июля 2017Сусова Юлия

    5 лучших кофеен Москвы

    Где варят самый вкусный кофе в столице

    Мы выбрали пятерку проверенных и надежных кофейных мест столицы, где рады будут начать свой день и «кофейные философы», и те, кому просто не открыть глаза утром без ритуального глотка бодрости.

    Double B

    Цена за кофе: 150-350 руб.

    Double B кофе

    Кофе ради кофе - в Double B не очень большой ассортимент еды, поскольку от главного здесь не отвлекаются. Сеть завоевала любовь посетителей трепетным отношением к каждому гостю и умением делать первоклассный кофе. Команда сама закупает кофе и обжаривает его, а для создания особых кофейных напитков использует только самостоятельно приготовленные сиропы, настаивая, что в их производстве нет никакой химии. В арсенале бариста любой напиток: классический эспрессо, капучино, латте или ристретто, либо кофе альтернативных медленных способов заварки – в кемексе, харио и аэропрессе. Экспериментаторам настоятельно рекомендуем попробовать цитрусовый и лавандовый раф, про которые принято говорить, что они так хороши, вызывают зависимость.

    2. Кооператив «Черный»

    Цена за кофе: 150-250 руб.

    Кооператив «Черный»

    Эта московская кофейня не так давно прогремела на весь мир благодаря уникальной маркетинговой кампании: команда начала продавать кофе в даркнете под лозунгом «Кофе не наркотик» (хотя насчет их удивительного кофе посетители бы поспорили). Со-основатели Шуваев и Темиров – истинные адепты кофейной магии. Их энергии хватает и на то, чтобы читать лекции о кофе в фейсбуке и офлайн, а еще заниматься обжаркой и закупками и организовывать годовые подписки всевозможных сортов из разных стран. Из зерен отменного качества тут варят кофе в пуровере и аэропрессе. Если же вы все же предпочитаете кофе с молоком, берите капучино и латте с нежнейшей кремовой пеной

    3. «Кофемания»

    Цена за кофе: 150-490 руб.

    «Кофемания» кофе

    Кофемания – это бренд, знак качества и признанные лидеры своего дела. С 2001 года по сегодняшний день сеть кофеен разрослась до 20 неповторимых по стилю и дизайну заведений, включая столичные аэропорты. Флагманской считается самая первая кофейня на Большой Никитской напротив консерватории. Хотя цены здесь на порядок выше других мест, но отменное качество и высокий сервис их оправдывают. Бариста самостоятельно закупают кофе самого высокого качества и обжаривают его в цеху компании. Латте с халвой или с мягкой сливочной карамелью и оттенком лемонграсса, френч-пресс и классический американо с фруктово-цитрусовыми нотками – одного аромата этих напитков достаточно, чтобы сюда захотелось вернуться. И не стоит забывать, что Кофемания – это еще и полноценный ресторан с лучшими завтраками в городе.

    4. «Человек и пароход»

    Цена за кофе: 100-170 руб.

    «Человек и пароход» кофе

    Кофейня «Человек и пароход» – отличный повод отправиться на Даниловский рынок. Николай Чистяков из Camera Obscura и Александр Залесский, совладелец The Burger Brothers, знают, как представить кофе в лучшем виде. Делают все сами, начиная с закупок зерна из Эфиопии, заканчивая приготовлением. Многие москвичи считают именно местный латте лучшим в столице. Если хотите попробовать что-то оригинальное, просите авторский фильтрованный кофе с карри и лимоном или колдрю с кокосовой сгущенкой.

    5. Les

    Цена за кофе: 150-300 руб.

    Les кофе

    Знатоки своего дела, создатели кофейни Les, за пять лет успели открыть пять локаций и не планируются останавливаться. Во-первых, для помола и обжарки ребята используют лучшее оборудование. Во-вторых здесь уважают не только классику – капучино, эспрессо и латте – но и другие методы заварки - такие как кемекс, аэропресс, калита вейв или v60, а также предлагают на выбор светлую и среднюю обжарку зерен. В-третьих, для всех желающих повысить свои “кофейные” знания здесь регулярно организовывают выездные кофейные семинары, открытые каппинги и другие мероприятие по популяризации сегмента спешалти кофе. Дополнительный бонус – тут всегда очень уютно, будь то микро-Les в парке “Музеон”, на Рождественском бульваре или в Bao+Les на Покровке.

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