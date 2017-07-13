5 лучших кофеен Москвы

Мы выбрали пятерку проверенных и надежных кофейных мест столицы, где рады будут начать свой день и «кофейные философы», и те, кому просто не открыть глаза утром без ритуального глотка бодрости.

Double B

Цена за кофе: 150-350 руб.

Кофе ради кофе - в Double B не очень большой ассортимент еды, поскольку от главного здесь не отвлекаются. Сеть завоевала любовь посетителей трепетным отношением к каждому гостю и умением делать первоклассный кофе. Команда сама закупает кофе и обжаривает его, а для создания особых кофейных напитков использует только самостоятельно приготовленные сиропы, настаивая, что в их производстве нет никакой химии. В арсенале бариста любой напиток: классический эспрессо, капучино, латте или ристретто, либо кофе альтернативных медленных способов заварки – в кемексе, харио и аэропрессе. Экспериментаторам настоятельно рекомендуем попробовать цитрусовый и лавандовый раф, про которые принято говорить, что они так хороши, вызывают зависимость.

2. Кооператив «Черный»

Цена за кофе: 150-250 руб.

Эта московская кофейня не так давно прогремела на весь мир благодаря уникальной маркетинговой кампании: команда начала продавать кофе в даркнете под лозунгом «Кофе не наркотик» (хотя насчет их удивительного кофе посетители бы поспорили). Со-основатели Шуваев и Темиров – истинные адепты кофейной магии. Их энергии хватает и на то, чтобы читать лекции о кофе в фейсбуке и офлайн, а еще заниматься обжаркой и закупками и организовывать годовые подписки всевозможных сортов из разных стран. Из зерен отменного качества тут варят кофе в пуровере и аэропрессе. Если же вы все же предпочитаете кофе с молоком, берите капучино и латте с нежнейшей кремовой пеной

3. «Кофемания»

Цена за кофе: 150-490 руб.

Кофемания – это бренд, знак качества и признанные лидеры своего дела. С 2001 года по сегодняшний день сеть кофеен разрослась до 20 неповторимых по стилю и дизайну заведений, включая столичные аэропорты. Флагманской считается самая первая кофейня на Большой Никитской напротив консерватории. Хотя цены здесь на порядок выше других мест, но отменное качество и высокий сервис их оправдывают. Бариста самостоятельно закупают кофе самого высокого качества и обжаривают его в цеху компании. Латте с халвой или с мягкой сливочной карамелью и оттенком лемонграсса, френч-пресс и классический американо с фруктово-цитрусовыми нотками – одного аромата этих напитков достаточно, чтобы сюда захотелось вернуться. И не стоит забывать, что Кофемания – это еще и полноценный ресторан с лучшими завтраками в городе.

4. «Человек и пароход»

Цена за кофе: 100-170 руб.

Кофейня «Человек и пароход» – отличный повод отправиться на Даниловский рынок. Николай Чистяков из Camera Obscura и Александр Залесский, совладелец The Burger Brothers, знают, как представить кофе в лучшем виде. Делают все сами, начиная с закупок зерна из Эфиопии, заканчивая приготовлением. Многие москвичи считают именно местный латте лучшим в столице. Если хотите попробовать что-то оригинальное, просите авторский фильтрованный кофе с карри и лимоном или колдрю с кокосовой сгущенкой.

5. Les

Цена за кофе: 150-300 руб.