Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    14 августа 2017

    10 причин начинать каждый день с овсянки

    Почему стоит чаще вспоминать о старом добром суперфуде?

    Ягоды годжи, асаи и макуи, киноа — только ленивый сегодня не говорит об экзотических «продуктах здоровья». Далеко ходить не надо: вспоминаем знакомый с детства суперфуд, доступный всем и каждому, — овсянку. Есть масса способов сделать эту кашу нескучной. В обзоре ELLE — 10 причин вспомнить их немедленно и начать есть овсянку чаще.

    С овсянкой легко худеть

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [13]

    Овсянка по своим питательным качествам ни разу не уступает другим суперфудам. Содержащийся в ней особый вид растворимой клетчатки — бета-глюкан, — помимо прочего, провоцирует выработку гормона, отвечающего за аппетит. После утренней овсянки ощущение полного желудка и сытости может длиться до нескольких часов, избавляя от пагубных перекусов и лишних калорий.

    Овсянка снижает давление

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [13]

    Журнал American Journal of Clinical Nutrition обнародовал результаты тестов, согласно которым эффективность овсянки аналогична лекарствам, снижающим уровень кровяного давления. Так что как минимум гипертоникам включить незамысловатую кашу в ежедневный рацион будет не лишним.

    Овсянка налаживает метаболизм

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [13]

    Как известно, овсянка богата клетчаткой, причем как растворимой, так и нерастворимой. Первая форма улучшает микрофлору кишечника, а вторая налаживает его перистальтику.

    Овсянка очищает организм от токсинов

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [13]

    Из предыдущего пункта следует, что овсянка, с одной стороны, питает организм, а с другой, помогает ему избавиться от «мусора». Это уникальный продукт для детокса: мало того, что выводит токсины, так еще прочищает артерии от излишков жира (читай: защищает от сердечных болезней).

    Овсянка помогает в борьбе с бессонницей и плохим настроением

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [10]

    Как мы уже сказали, овес помогает выработке «гормона сытости»: он не только контролирует аппетит, но и является антидепрессантом. Более того, съеденная на ужин овсянка решит проблемы с плохим сном. Содержащийся в ней витамин B6 стимулирует мелатонин (гормон сна) и серотонин, нехватка которого ведет к бессоннице.

    Овсянка регулирует уровень сахара и холестерина

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [14]

    Едва ли вы найдете другой такой продукт, который сможет, как овсянка, регулировать уровень сахара и холестерина в крови. Во-первых, у этой культуры низкий гликемический индекс, а во-вторых, та самая растворимая клетчатка позитивно влияет на уровень сахара у всех, кто ест овсянку систематически, а не только страждущих от диабета, и в довесок овес активно снижает холестерин.

    Овсянка защищает от бактерий и вирусов

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [13]

    В межсезонье овсянка — панацея для иммунитета: все тот же бета-глюкан тренирует естественные защитные силы организма и его сопротивляемость инфекциям и вирусам.

    Овсянка снижает риск развития онкологии

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [13]

    Ученые из Голландии и Великобритании доказали прямую связь между потреблением пищи, обогащенной клетчаткой, и снижением риска развития рака (10 граммов клетчатки снижают риск на 10%). В овсе клетчатки хоть отбавляй: богатый источник антиоксидантов защищает организм от свободных радикалов.

    Овсянка улучшает концентрацию и память

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [13]

    Не зря нас с дества кормят овсянкой: она помогает быстрее развиваться мозгу и центральной нервной системе. Так, содержащийся в ней кремний укрепляет нейроны, углеводы дают мозгу энергию, а витамин В1 активизирует кровоснабжение мозга, за счет чего улучшаются память и концентрация.

    Овсянка — отличный источник энергии

    10 причин начинать каждый день с овсянки фото [13]ФОТОGettyImages

    Почему с овсянки лучше начинать день, а не есть ее в обед? Спортсмены знают это наверняка: овсянка — идеальный энергетик, содержащий все витамины группы B, фосфор, кальций, железо, магний, медь, калий, натрий и клетчатку, сохраняющие энергию в организме в течение длительного времени.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз