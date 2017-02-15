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Стиль жизни

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15 февраля 2017

Звезды на «Завтраке влюбленных» в ГУМе

14 февраля в Bosco Café собрались друзья BOSCO DI CILIEGI

В День святого Валентина в гранд-кафе на первой линии ГУМа царила волшебная атмосфера: на двух этажах заведения прошло мероприятие для тех, кто действительно влюблен - в хорошую кухню, в отличный сервис и изысканные интерьеры. Благодаря масштабной реновации Bosco Café стало в три раза просторнее и смогло вместить всех гостей. Появился второй этаж с уютной верандой-мостиком и отдельным VIP-залом, а также открытая кухня.


На первом этаже разместилась традиционная итальянская кондитерская - пастичерия. Тут звездных гостей, а таковых на чаепитии оказалось немало, угощали фирменными тарталетками, вкуснейшими сырниками, кофе и блюдами из обновленного меню шеф-повара Давиде Корсо.

Идея встретиться за утренним чаем с ароматными блинчиками пришлась по вкусу Олегу Табакову и Марине Зудиной, Андрею Малахову, Владимиру Познеру, Юлии Пересильд, Егору Бероеву, Ксении Алферовой и многим другим.

Владимир Познер

Владимир Познер

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд

Наталья Синдеева

Наталья Синдеева

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева

Леонид Парфенов

Леонид Парфенов

Олег Табаков и Марина Зудина

Олег Табаков и Марина Зудина

Егор Бероев и Ксения Алферова

Егор Бероев и Ксения Алферова

Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

Ирада Зейналова

Ирада Зейналова

Мария Петрова, Алексей Тихонов и Михаил Куснирович

Мария Петрова, Алексей Тихонов и Михаил Куснирович

Андрей Малахов

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