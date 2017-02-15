Звезды на «Завтраке влюбленных» в ГУМе

В День святого Валентина в гранд-кафе на первой линии ГУМа царила волшебная атмосфера: на двух этажах заведения прошло мероприятие для тех, кто действительно влюблен - в хорошую кухню, в отличный сервис и изысканные интерьеры. Благодаря масштабной реновации Bosco Café стало в три раза просторнее и смогло вместить всех гостей. Появился второй этаж с уютной верандой-мостиком и отдельным VIP-залом, а также открытая кухня.