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    05 июля 2017

    Звезды на премьере сенситивного спектакля Smile OFF

    Евгений Цыганов, Маруся Фомина и другие знаменитости на одной из главных премьер лета

    1 июля в особняке на Пушечной улице открылось новое театральное пространство Experience Space, где можно испытать совершенно новые ощущения. Здесь фантазеры-бельгийцы, которых Москва знает по интерактивному проекту «твоя_игра», представили сенситивный спектакль-переживание для одного зрителя под названием Smile OFF.

    Первыми гостями нового творческого пространства стали Евгений Цыганов, Влад Лисовец, Маруся Фомина, Юрий Квятковский, Маша Ивакова, группа OQJAV и другие.

    Евгений Цыганов

    Евгений Цыганов

    Влад Лисовец

    Влад Лисовец

    Маруся Фомина

    Маруся Фомина

    Юрий Квятковский

    Юрий Квятковский

    Мария Ивакова

    Мария Ивакова

    Мария Ивакова

    Мария Ивакова

    Кирилл Иванов

    Кирилл Иванов

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