Звезды на премьере сенситивного спектакля Smile OFF

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Евгений Цыганов, Маруся Фомина и другие знаменитости на одной из главных премьер лета
1 июля в особняке на Пушечной улице открылось новое театральное пространство Experience Space, где можно испытать совершенно новые ощущения. Здесь фантазеры-бельгийцы, которых Москва знает по интерактивному проекту «твоя_игра», представили сенситивный спектакль-переживание для одного зрителя под названием Smile OFF.
Первыми гостями нового творческого пространства стали Евгений Цыганов, Влад Лисовец, Маруся Фомина, Юрий Квятковский, Маша Ивакова, группа OQJAV и другие.
Евгений Цыганов
Влад Лисовец
Маруся Фомина
Юрий Квятковский
Мария Ивакова
Мария Ивакова
Кирилл Иванов