Звезды на премьере сенситивного спектакля Smile OFF

1 июля в особняке на Пушечной улице открылось новое театральное пространство Experience Space, где можно испытать совершенно новые ощущения. Здесь фантазеры-бельгийцы, которых Москва знает по интерактивному проекту «твоя_игра», представили сенситивный спектакль-переживание для одного зрителя под названием Smile OFF.

Первыми гостями нового творческого пространства стали Евгений Цыганов, Влад Лисовец, Маруся Фомина, Юрий Квятковский, Маша Ивакова, группа OQJAV и другие.