Звезды на празднике мороженого в ГУМе

Вчера, 5 июля, в ГУМе прошел традиционный праздник любимого с детства лакомства – День мороженого. Пломбир, крем-брюле, дынное, черничное, черносмородиновое, клубничное – всего главный магазин страны заготовил более 130 000 порций. Мероприятие посетило огромное количество человек: малыши и их родители, москвичи и гости города – ажиотаж продолжался до самого закрытия.

Роль мороженщиков в этот день исполнили Егор Бероев, Валдис Пельш, Валерий Меладзе, Ингеборга Дапкунайте, братья Запашные, Мария Ивакова и другие звезды. Второй год подряд это мероприятие проходит совместно с благотворительным фондом Егора Бероева и Ксении Алферовой «Я есть!». Все вырученные средства перечислят на проект «Удивительный дом», рассчитанный на поддержку и социальную адаптацию детей с особенностями развития.



Певица Зара с сыном Даниилом

Валдис Пельш

Ингеборга Дапкунайте и Михаил Куснирович

Елена Темникова