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    06 июля 2017

    Звезды на празднике мороженого в ГУМе

    Посетители главного универмага могли получить десерт из рук знаменитостей

    Вчера, 5 июля, в ГУМе прошел традиционный праздник любимого с детства лакомства – День мороженого. Пломбир, крем-брюле, дынное, черничное, черносмородиновое, клубничное – всего главный магазин страны заготовил более 130 000 порций. Мероприятие посетило огромное количество человек: малыши и их родители, москвичи и гости города – ажиотаж продолжался до самого закрытия.

    День мороженого в ГУМе

    Роль мороженщиков в этот день исполнили Егор Бероев, Валдис Пельш, Валерий Меладзе, Ингеборга Дапкунайте, братья Запашные, Мария Ивакова и другие звезды. Второй год подряд это мероприятие проходит совместно с благотворительным фондом Егора Бероева и Ксении Алферовой «Я есть!». Все вырученные средства перечислят на проект «Удивительный дом», рассчитанный на поддержку и социальную адаптацию детей с особенностями развития.


    День мороженого в ГУМе

    Певица Зара с сыном Даниилом

    День мороженого в ГУМе

    Валдис Пельш

    День мороженого в ГУМе

    Ингеборга Дапкунайте и Михаил Куснирович

    День мороженого в ГУМе

    Елена Темникова

    Кстати, рецептура мороженого остается неизменной с 1953 года: ГУМовский десерт до сих пор делают вручную и исключительно из натуральных ингредиентов.

    День мороженого в ГУМе
    День мороженого в ГУМе

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