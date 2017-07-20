Звезды на открытии кинофестиваля Strelka Film Festival

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Ирина Горбачева, Аня Чиповская, Егор Корешков и другие звезды российского кино на «Стрелке»
Вчера на «Стрелке» состоялось открытие кинофестиваля Strelka Film Festival, который продлится до 28 июля. В программе фестиваля: триллер «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном, драма «Сувенир» с Изабель Юппер и «Нашла коса на камень» с Ксенией Кутеповой в главной роли.
Первой же картиной, показанной в рамках фестиваля, стала нашумевшая «Аритмия» Бориса Хлебникова, которая получила на «Кинотавре» сразу две награды в этом году. На показ заглянули Аня Чиповская, Егор Корешков, Ирина Горбачева, Артур Смольянинов, Дарья Мельникова, Ксения Раппопорт, Александр Паль , Резо Гигинеишвили, Милош Бикович, Аглая Тарасова и другие звезды.
Ирина Горбачева
Аня Чиповская
Ксения Раппопорт, Милош Бикович, Аглая Тарасова
Егор Корешков
Валерия Гай-Германика
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
Александр Паль
Резо Гигинеишвили
Павел Артемьев
Александра Ревенко