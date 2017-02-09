Звезды на дне рождении интеллектуального клуба «418»

8 февраля закрытый интеллектуальный клуб «418», созданный 4 года назад Надеждой Оболенцевой, отметил день рождения. В этот вечер для гостей, собравшихся на торжество в Октябрьском зале Доме Союзов, оркестр исполнил сочинения Леонида Десятникова «Русские сезоны». И неспроста: день рождения клуба совпал с выходом нового альбома Леонида, официальный релиз которого намечен на весну 2017 года.

Светская явка была, как водится, стопроцентная - поздравить клуб с днем рождения пришли Светлана Бондарчук, Леонид Десятников, Михаил Пиотровский, Алексей Учитель, Алиса Хазанова, Анастасия Рагозина, Ксения Чилингарова и другие светские активисты.