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09 февраля 2017

Звезды на дне рождении интеллектуального клуба «418»

Светский отчет с торжества в Октябрьском зале Доме Союзов

8 февраля закрытый интеллектуальный клуб «418», созданный 4 года назад Надеждой Оболенцевой, отметил день рождения. В этот вечер для гостей, собравшихся на торжество в Октябрьском зале Доме Союзов, оркестр исполнил сочинения Леонида Десятникова «Русские сезоны». И неспроста: день рождения клуба совпал с выходом нового альбома Леонида, официальный релиз которого намечен на весну 2017 года.

Светская явка была, как водится, стопроцентная - поздравить клуб с днем рождения пришли Светлана Бондарчук, Леонид Десятников, Михаил Пиотровский, Алексей Учитель, Алиса Хазанова, Анастасия Рагозина, Ксения Чилингарова и другие светские активисты.

Надежда Оболенцева и Ирина Кудрина

Надежда Оболенцева и Ирина Кудрина

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Анастасия Рагозина

Анастасия Рагозина

Ксения Сухинова

Ксения Сухинова

Алексей Киселев

Алексей Киселев

Вика Газинская

Вика Газинская

Алиса Хазанова

Алиса Хазанова

Ксения Чилингарова

Ксения Чилингарова

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Юлия Прудько

Юлия Прудько

Ян Яновский

Ян Яновский

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский

День рождения "418"

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