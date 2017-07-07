В универмаге «Цветной» открылся pop-up store Nike

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В новом пространстве бренда можно будет приобрести вещи из коллекции Chrome Blush
С 7 по 9 июля в универмаге «Цветной» будет работать pop-up store Nike, в котором представлена новая коллекция Chrome Blush. В нее вошла экипировка для разных видов спорта – йоги, спортивной ходьбы, тренинга, а также инновационные кроссовки Nike Air VaporMax. Вещи из новой линейки выполнены преимущественно в спокойных оттенках: нежно-розовом, песочном и светло-сером.
Компания также выпустила лукбук с образами из новой коллекции. В съемках приняли участие молодые российские актрисы, спортсменки и исполнители, в том числе старшая дочь Ивана Урганта Эрика.
После закрытия pop-up store коллекция Chrome Blush будет представлена в корнере Nike на втором этаже «Цветного».