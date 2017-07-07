В универмаге «Цветной» открылся pop-up store Nike

С 7 по 9 июля в универмаге «Цветной» будет работать pop-up store Nike, в котором представлена новая коллекция Chrome Blush. В нее вошла экипировка для разных видов спорта – йоги, спортивной ходьбы, тренинга, а также инновационные кроссовки Nike Air VaporMax. Вещи из новой линейки выполнены преимущественно в спокойных оттенках: нежно-розовом, песочном и светло-сером.