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    30 июня 2017

    В универмаге «Цветной» открылся pop-up store Saint Laurent Paris

    В новом пространстве бренда можно приобрести очки из сезонной коллекции

    29 июня в универмаге «Цветной» открылся pop-up store Saint Laurent Paris, в котором будет представлена актуальная коллекция очков бренда, созданная новым креативным директором Дома Энтони Вакарелло. Дизайнер продолжает традиции легендарного Сен-Лорана, сочетая бунтарскую роскошь, эстетику 80-х и сексуальность в современном прочтении. Оптическая коллекция включает в себя три линии: элегантную Classic, смелую и молодежную New Wave и Monogram, модели которой украшены массивным логотипом переплетенных букв YSL – дань моде 80-х.



    Pop-up store Saint Laurent Paris
    Pop-up store Saint Laurent Paris
    Pop-up store Saint Laurent Paris

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