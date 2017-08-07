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    07 августа 2017

    В Сочи открылся бутик Sublime by Bosco

    Друзей бренда ждала насыщенная праздничная программа

    В эти выходные в Сочи состоялось торжественное открытие бутика Sublime by Bosco. Для гостей праздника была предусмотрена насыщенная программа: ровно в полдень началась регата, в которой приняли участие десять яхт. Каждый экипаж представлял известный ювелирно-часовой бренд. В тройку лидеров вошли команды TAG Heuer, Audemars Piguet и Pomellato.

    В Сочи открылся бутик Sublime by Bosco

    Вечером друзья Bosco познакомились с новым пространством мультибрендового бутика Sublime by Bosco, где представлены такие марки, как Audemars Piguet, Bulgari, Ulysse Nardin, Carrera y Carrera, Omega, Chanel и Sublime by Bosco.

    После этого самые азартные могли испытать удачу, сыграв в блэкджек, покер или рулетку в «Сочи Казино и Курорт». Кульминацией праздника стал розыгрыш часов Cartier – счастливчик был определен с помощью колеса фортуны. Завершился вечер выступлением британской певицы Софи Эллис-Бекстор.

    В Сочи открылся бутик Sublime by Bosco

    Интерьер бутика Sublime by Bosco в Сочи

    В Сочи открылся бутик Sublime by Bosco

    Софи Эллис-Бекстор

    Гостями праздника Sublime by Bosco стали Екатерина Шпица, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Филипп Янковский и Оксана Фандера, Илья Авербух и другие.

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    • В Сочи открылся бутик Sublime by Bosco | галерея [1] фото [11]
    • В Сочи открылся бутик Sublime by Bosco | галерея [1] фото [12]
    • В Сочи открылся бутик Sublime by Bosco | галерея [1] фото [13]

    Оксана Фандера

    Роман Костомаров, Оксана Домнина с дочерью Анастасией

    Екатерина Шпица

    Оксана Фандера и Филипп Янковский

    Петр Чернышев, Анастасия Заворотнюк и Филипп Киркоров

    Михаил Куснирович

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