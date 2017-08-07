В Сочи открылся бутик Sublime by Bosco

В эти выходные в Сочи состоялось торжественное открытие бутика Sublime by Bosco. Для гостей праздника была предусмотрена насыщенная программа: ровно в полдень началась регата, в которой приняли участие десять яхт. Каждый экипаж представлял известный ювелирно-часовой бренд. В тройку лидеров вошли команды TAG Heuer, Audemars Piguet и Pomellato.

Вечером друзья Bosco познакомились с новым пространством мультибрендового бутика Sublime by Bosco, где представлены такие марки, как Audemars Piguet, Bulgari, Ulysse Nardin, Carrera y Carrera, Omega, Chanel и Sublime by Bosco. После этого самые азартные могли испытать удачу, сыграв в блэкджек, покер или рулетку в «Сочи Казино и Курорт». Кульминацией праздника стал розыгрыш часов Cartier – счастливчик был определен с помощью колеса фортуны. Завершился вечер выступлением британской певицы Софи Эллис-Бекстор.

Интерьер бутика Sublime by Bosco в Сочи

Софи Эллис-Бекстор

Гостями праздника Sublime by Bosco стали Екатерина Шпица, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Филипп Янковский и Оксана Фандера, Илья Авербух и другие.