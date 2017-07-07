В Санкт-Петербурге прошла вечеринка Taittinger

Накануне финала Кубка конфедераций в петербургском Buddha-Bar прогремела грандиозная вечеринка, устроенная французским шампанским Домом Taittinger, официальным поставщиком FIFA. Президент бренда Пьер Эммануэль Теттенже собрал под одной крышей звезд спорта, преданных поклонников футбола и руководителей FIFA, чтобы представить эксклюзивное оформление бутылки, созданное в честь Чемпионата мира по футболу-2018.

Вечеринку посетило около 800 гостей. Шампанское лилось рекой: бартендеры Buddha-Bar St. Petersburg открыли 600 бутылок Taittinger, в том числе эксклюзивного Comtés de Champagne.