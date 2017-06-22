В ресторане La Colline прошел гастрономический ужин Oetker Collection

Вчера в ресторане La Colline на Рублевке при поддержке Ars Vitae Hotels Representing Company прошло уникальное гастрономическое событие — ужин Oetker Collection, который готовили в четыре руки обладатель звезды Мишлен Жан-Люк Лефрансуа и шеф московского La Colline Жером Кустийас. Для гостей мероприятия было составлено специальное дегустационное меню из шести блюд.

ФОТО Наталия Польская

Стоит отметить, что идея организации гастрономических ужинов, приготовленных в четыре руки знаменитыми шеф-поварами, пришла в голову Жерому Кустийасу еще 20 лет назад, когда он работал в легендарном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Лазурном берегу, который уже тогда принадлежал семье Эткер, основателям сети Oetker Collection.

Жером Кустийас и Жан-Люк Лефрансуа

Среди гостей мероприятия были замечены главный редактор журнала Starhit Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой, телеведущая Ксения Собчак, дизайнер Вика Газинская, владелица компании Ars Vitae Наталия Боброва, CEO отелей Oetker Collection и генеральный директор отеля Brenners Park-Hotel & Spa в Баден-Бадене Франк Марренбах, старший вице-президент Oetker Сollection и генеральный директор легендарного отеля Le Bristol Paris Лука Аллегри, а также генеральный директор отелей Château Saint-Martin & Spa и L’Apogée Courchevel Дуарте Бон де Суза.



Гости ужина Oetker Collection

Наталья Шкулева и Андрей Малахов

Вика Газинская

Франк Марренбах и Ксения Собчак

Татьяна Тарасова и Наталия Боброва

Мадина Гогова

Ирина Боровикова