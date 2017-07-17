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    17 июля 2017

    В Москве состоялся «Ночной забег»

    15 июля прошел один из самых необычных стартов сезона

    15 июля состоялся «Ночной забег» —один из самых необычных стартов сезона. 6 000 участников пробежали 10 км светящейся вереницей по столичным набережным от Лужников до Храма Христа Спасителя.

    В Москве состоялся «Ночной забег»

    Ночной забег собрал самых преданных атлетов из разных уголков Росси. Не смогли пропустить это мероприятие и известные люди, увлеченные бегом: актер Андрей Бочаров, неоднократный чемпион мира, Европы и России по биатлону Алексей Кобелев, певец Влад Топалов, телеведущая Мария Командная и певица Мария Кудрявцева.

    В ожидании старта, который был дан в 22:30, на стенде Промсвязьбанка любой желающий мог расслабиться на уютных пуфах, а также нанести аквагрим неоновыми красками, чтобы «Ночной забег» стал еще ярче. Также у каждого участника была возможность присоединиться к команде благотворительного фонда «Арифметика добра» и пробежать этот забег в поддержку детей-сирот. Волонтеры фонда и «Лаборатории бега Runlab» наносили на футболки участников светоотражающие рисунки и надписи за благотворительное пожертвование в фонд. Все собранные средства будут направлены на образовательную программу фонда.

    В Москве состоялся «Ночной забег»

    Победителем «Ночного забега» стал Игорь Максимов, преодолев 10 км всего за 29 мин. 27 сек. Второе место занял Искандер Ядгаров, показавший результат 29 мин. 39 сек. Третьим стал Дмитрий Сафронов — 29 мин. 40 сек.

    Юлия Конякина второй год подряд стала самой быстрой среди девушек на «Ночном забеге»: ей потребовалось 35 мин. 01 сек, чтобы пробежать 10 км. Для Юлии это особенный старт: ровно год назад она не только заняла почетное первое место, но и на глазах у сотни болельщиков приняла предложение руки и сердца. Второй к финишу пришла Ольга Тарантинова с результатом 35 мин. 40 сек. Третье место заняла Анна Хрящева, ее время — 35 мин. 51 сек.

    В Москве состоялся «Ночной забег»

    Свежесть ночного города, пролетающие километры и тысячи «светящихся» людей — этот забег никого не оставил равнодушным и в пятый раз подтвердил статус самого романтичного и ожидаемого старта сезона.

    В Москве состоялся «Ночной забег»
    В Москве состоялся «Ночной забег»

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