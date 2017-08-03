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    03 августа 2017

    В Москве пройдет полумарафон «Лужники»

    Забег посвящен истории легендарного Олимпийского комплекса

    13 августа впервые пройдет полумарафон «Лужники», посвященный истории легендарного Олимпийского комплекса. На старте нового полумарафона «Лужники» ожидается 9 000 человек. Забег может стать самым массовым на 21,1 км за всю историю России.

    В Москве пройдет полумарафон «Лужники»

    Трасса полумарафона пройдет по знаменитому маршруту в сердце Москвы. В день соревнования с 08.00 до 14.30 Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Раушская и Космодамианская набережные будут перекрыты для движения машин.

    На полумарафоне «Лужники» вместе с бегунами выступят хендбайкеры (спортсмены с инвалидностью, которые соревнуются на специальных велосипедах с ручным приводом). Также впервые в забеге примут участие спортсмены на колясках. Заезд хендбайкеров и колясочников стартует за 10 минут до забега. Он пройдет по тому же маршруту, что и беговое соревнование.

    11 и 12 августа накануне забега организаторы устроят настоящий городской праздник с фудкортом и кинотеатром под открытым небом. В эти дни, в Лужниках можно будет весело провести время с друзьями и семьей, забрать стартовый пакет, а также пройти регистрацию на забег, если вы не успели сделать это заранее.

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