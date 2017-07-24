В Москве прошло четвертое ГУМ-Авторалли

В минувшие выходные в столице прошло четвертое по счету ГУМ-Авторалли, в котором по традиции приняли участие раритетные модели советских марок 1930-1970-х годов: «ЗИЛы», «Волги», «Запорожцы», «Москвичи», словно машины времени перенесшие участников гонки в Москву XX века. Не обошлось и без иностранных резидентов: за рулем Volkswagen Beetle 1970 года выпуска сидел бренд-менеджер Vacheron Constantin в России Николя Дефлер, который лично пригнал семейную реликвию на соревнование с юга Франции.