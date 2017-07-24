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    24 июля 2017

    В Москве прошло четвертое ГУМ-Авторалли

    Раритетные модели советских и иностранных марок проехали по улицам столицы

    В минувшие выходные в столице прошло четвертое по счету ГУМ-Авторалли, в котором по традиции приняли участие раритетные модели советских марок 1930-1970-х годов: «ЗИЛы», «Волги», «Запорожцы», «Москвичи», словно машины времени перенесшие участников гонки в Москву XX века. Не обошлось и без иностранных резидентов: за рулем Volkswagen Beetle 1970 года выпуска сидел бренд-менеджер Vacheron Constantin в России Николя Дефлер, который лично пригнал семейную реликвию на соревнование с юга Франции.

    ГУМ-Авторалли в Москве
    ГУМ-Авторалли в Москве
    ГУМ-Авторалли в Москве

    Для участников ралли был составлен маршрут по историческим местам столицы. Успешно финишировавших гонщиков ждали призы от BOSCOFresh и Landrover, а также подарочные сертификаты от Articoli by BOSCO, Aldo Coppola, Hugo Boss и NO ONE.

    Авторалли проходило при поддержке Gorkyclassic, Vacheron Constantin и Jaguar Land Rover. Звездными гостями мероприятия стали Ингеборга Дапкунайте, Полина Аскери, Эвелина Хромченко, Влад Лисовец, Лиза Арзамасова и многие другие.

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    • В Москве прошло четвертое ГУМ-Авторалли | галерея [1] фото [2]
    • В Москве прошло четвертое ГУМ-Авторалли | галерея [1] фото [3]
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    • В Москве прошло четвертое ГУМ-Авторалли | галерея [1] фото [6]
    • В Москве прошло четвертое ГУМ-Авторалли | галерея [1] фото [7]
    • В Москве прошло четвертое ГУМ-Авторалли | галерея [1] фото [1]
    • В Москве прошло четвертое ГУМ-Авторалли | галерея [1] фото [8]

    Виктория Шелягова

    Михаил Куснирович

    Алина Топалова

    Ингеборга Дапкунайте

    Влад Лисовец

    Эвелина Хромченко

    Николя Дефлер

    Дина Немцова и Екатерина Одинцова

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