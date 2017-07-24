В Москве прошло четвертое ГУМ-Авторалли

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Раритетные модели советских и иностранных марок проехали по улицам столицы
В минувшие выходные в столице прошло четвертое по счету ГУМ-Авторалли, в котором по традиции приняли участие раритетные модели советских марок 1930-1970-х годов: «ЗИЛы», «Волги», «Запорожцы», «Москвичи», словно машины времени перенесшие участников гонки в Москву XX века. Не обошлось и без иностранных резидентов: за рулем Volkswagen Beetle 1970 года выпуска сидел бренд-менеджер Vacheron Constantin в России Николя Дефлер, который лично пригнал семейную реликвию на соревнование с юга Франции.
Для участников ралли был составлен маршрут по историческим местам столицы. Успешно финишировавших гонщиков ждали призы от BOSCOFresh и Landrover, а также подарочные сертификаты от Articoli by BOSCO, Aldo Coppola, Hugo Boss и NO ONE.
Авторалли проходило при поддержке Gorkyclassic, Vacheron Constantin и Jaguar Land Rover. Звездными гостями мероприятия стали Ингеборга Дапкунайте, Полина Аскери, Эвелина Хромченко, Влад Лисовец, Лиза Арзамасова и многие другие.
Виктория Шелягова
Михаил Куснирович
Алина Топалова
Ингеборга Дапкунайте
Влад Лисовец
Эвелина Хромченко
Николя Дефлер
Дина Немцова и Екатерина Одинцова