Вчера, 13 августа, в Москве впервые состоялся полумарафон «Лужники», посвященный истории легендарного Олимпийского комплекса. 9000 участников из разных стран преодолели дистанцию в 21,1 км по самым красивым набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской.

Кроме бегунов в полумарафоне приняли участие хендбайкеры, спортсмены на колясках и представители фонда «Арифметика добра». Каждый участник, пересекший финишную черту, получил памятную медаль в обновленном дизайне. Все собранные средства — 60 000 рублей — будут переданы на образовательную программу для детей-сирот.