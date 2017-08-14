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    14 августа 2017

    В Москве состоялся полумарофон «Лужники»

    Дистанцию в 21,1 км преодолели бегуны, хендбайкеры и спортсмены на колясках

    Вчера, 13 августа, в Москве впервые состоялся полумарафон «Лужники», посвященный истории легендарного Олимпийского комплекса. 9000 участников из разных стран преодолели дистанцию в 21,1 км по самым красивым набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской.

    В Москве прошел полумарофон «Лужники» фото [1]

    Кроме бегунов в полумарафоне приняли участие хендбайкеры, спортсмены на колясках и представители фонда «Арифметика добра». Каждый участник, пересекший финишную черту, получил памятную медаль в обновленном дизайне. Все собранные средства — 60 000 рублей — будут переданы на образовательную программу для детей-сирот.

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    • В Москве прошел полумарофон «Лужники» | галерея [1] фото [2]
    • В Москве прошел полумарофон «Лужники» | галерея [1] фото [3]
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    • В Москве прошел полумарофон «Лужники» | галерея [1] фото [7]
    • В Москве прошел полумарофон «Лужники» | галерея [1] фото [1]

    Сейчас открыта регистрация участников и набор волонтеров на следующее масштабное спортивное событие — Промсвязьбанк Московский Марафон, который пройдет 24 сентября.

    В Москве прошел полумарофон «Лужники» фото [2]

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