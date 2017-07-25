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    25 июля 2017

    В Москве прошел мастер-класс Oysho Yoga

    Испанский бренд пригласил всех желающих на занятие йогой с видом на столицу

    Международный тур Oysho Yoga уже прошел в Барселоне, Мадриде, Милане, Шанхае и Дубае и, наконец, добрался до Москвы: 22 июля на крыше O2 Lounge в отеле The Ritz-Carlton состоялся мастер-класс для всех желающих. Занятие провела Анна Лунегова, один из лучших преподавателей йоги в России, а специальным гостем стала Ирена Понарошку.

    Ирена Понарошку и Анна Лунегова

    Ирена Понарошку и Анна Лунегова

    Популяризируя здоровый образ жизни, испанский бренд не забывает и об одежде для занятий спортом. Линейка Gymwear сезона осень-зима 2017 значительно отличается от коллекций предыдущих лет: на смену вещам свободного кроя пришли более женственные силуэты, подчеркивающие фигуру. Помимо этого, особое внимание дизайнеры бренда уделили леггинсам: теперь вы можете найти модели с идеально рассчитанной длиной, завышенной талией и поддерживающими вставками на коленях. Не обошлось и без премьер: в коллекции впервые представлена верхняя одежда – парки и легкие пуховики.

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