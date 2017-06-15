В Москве прошел «Красочный забег»

11 июня ярким облаком по Москве пролетел «Красочный забег», в котором приняли участие около 6 000 бегунов и сотни счастливых болельщиков. На беззаботное веселье длиною в 5 км было израсходовано 6 тонн безвредной крахмаловой краски.

«Красочный забег» с его необычным креативным форматом и дружелюбной атмосферой привлек людей разного возраста и разного уровня подготовки. Многие из участников по традиции преодолевали дистанцию в карнавальных костюмах, наслаждались атмосферой не заботясь о финишном результате. Не смогли пропустить это событие и известные актеры, телеведущие, спортсмены — фигуристы Алексей Ягудин, Максим Траньков и Татьяна Волосожар, чемпионы по сноуборду Вик Уальд и Алена Заварзина, телепродюсер Таш Саркисян, певица Мария Кудрявцева, дизайнер Даша Гаузер, хореограф Алена Фролочкина, певец Влад Топалов, телеведущая Алина Крюкова и другие.

Финишное время считалось только для трех самых быстрых мужчин и женщин. В этом году первыми прибежали Станислав Мокин, Павел Адышкин и Сергей Конякин. Среди девушек в тройку попали Юлия Конякина, Александра Павлютенкова и Ольга Тарантинова.