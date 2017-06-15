Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

15 июня 2017

В Москве прошел «Красочный забег»

Самый яркий и креативный марафон столицы собрал 6 000 участников

11 июня ярким облаком по Москве пролетел «Красочный забег», в котором приняли участие около 6 000 бегунов и сотни счастливых болельщиков. На беззаботное веселье длиною в 5 км было израсходовано 6 тонн безвредной крахмаловой краски.

В Москве прошел «Красочный забег»

«Красочный забег» с его необычным креативным форматом и дружелюбной атмосферой привлек людей разного возраста и разного уровня подготовки. Многие из участников по традиции преодолевали дистанцию в карнавальных костюмах, наслаждались атмосферой не заботясь о финишном результате. Не смогли пропустить это событие и известные актеры, телеведущие, спортсмены — фигуристы Алексей Ягудин, Максим Траньков и Татьяна Волосожар, чемпионы по сноуборду Вик Уальд и Алена Заварзина, телепродюсер Таш Саркисян, певица Мария Кудрявцева, дизайнер Даша Гаузер, хореограф Алена Фролочкина, певец Влад Топалов, телеведущая Алина Крюкова и другие.

Финишное время считалось только для трех самых быстрых мужчин и женщин. В этом году первыми прибежали Станислав Мокин, Павел Адышкин и Сергей Конякин. Среди девушек в тройку попали Юлия Конякина, Александра Павлютенкова и Ольга Тарантинова.

В Москве прошел «Красочный забег»
В Москве прошел «Красочный забег»
В Москве прошел «Красочный забег»
В Москве прошел «Красочный забег»

Материалы по темам

Спецпроекты

Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз