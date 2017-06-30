В Москве открылся новый сервис по аренде платьев

18 июня на территории Трехгорной мануфактуры состоялось открытие сервиса по аренде дизайнерских платьев Oh My Look! и бьюти-корнера G.Bar. Создательницы проекта Лера Бородина и Сабина Мусина пригласили светских красавиц Москвы на вечеринку в формате квеста, заданиями которого было испробовать все возможности сервиса.