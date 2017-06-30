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    30 июня 2017

    В Москве открылся новый сервис по аренде платьев

    На Трехгорной мануфактуре заработали Oh My Look! и бьюти-корнер G.Bar

    18 июня на территории Трехгорной мануфактуры состоялось открытие сервиса по аренде дизайнерских платьев Oh My Look! и бьюти-корнера G.Bar. Создательницы проекта Лера Бородина и Сабина Мусина пригласили светских красавиц Москвы на вечеринку в формате квеста, заданиями которого было испробовать все возможности сервиса.

    Лера Бородина

    Лера Бородина

    Сабина Мусина

    Сабина Мусина

    Сервис по аренде платьев Oh My Look!

    Девушки примеряли дизайнерские платья из более чем тысячной коллекции Oh My Look!, делали браслеты из живых цветов совместно с Lacy Bird и декорировали воздушные шары Sunday Decor. Мероприятие закончилось концертом Веры Брежневой – подруги и лица сервиса.

    Вера Брежнева
    Вера Брежнева

    Помимо певицы вечеринку посетили Владимир Дантес, Полина Аскери, Евгения Шевчук, Амиран Сардаров, Александра Жаркова, Антон Лирник, Елена Павельева, Дина Силина, Даниил Грачев, Ирина Астахова и другие.

    Сервис по аренде платьев Oh My Look!
    Сервис по аренде платьев Oh My Look!
    Бьюти-корнер G.Bar

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