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    Стиль жизни

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    19 июля 2017

    В ГУМе открылось новое пространство ODYSSEY

    Фотостудия, магазин техники и одежды и бюро печати в одном месте

    Романтичная мечта создать собственную историю, свою Одиссею – так выглядит концепция нового пространства ODYSSEY в ГУМе, в котором объединились фотостудия, магазин фототехники, бюро печати и обрамления и корнер одежды и аксессуаров известных lifestyle-брендов. Идея открыть площадку именно в главном универмаге страны продиктована историей места – в советское время там же располагался центральный фотомагазин с самым большим предложением дефицитной техники.

    Теперь на 3 этаже 3 линии ГУМа своеобразное агентство полного цикла – там можно купить весь ряд камер и оптики Leica, передовые модели Sony, Fuji и Olimpus, линзы Zeiss, экшн-камеры Go Pro, дроны DJI и винтажные модели техники. Параллельно с техническими новинками там же предлагают обновить гардероб. Причем в большинстве случаев марки, представленные в ODYSSEY, не получится найти больше нигде в России. Это шотландские макинтоши Traditional Weatherwear, американский бренд со столетней историей Gitman Vintage, британская марка Private White, японцы Snow Peak, шведские кроссовки ручной работы Spalwart, созданные по лекалам 1950-х годов, и датские сумки и рюкзаки Mismo.

    В ГУМе открылось новое пространство ODYSSEY

    Помимо продаж ODYSSEY ставит целью возродить традиции посещения ателье, предоставляя технику, 50-метровую студию с циклорамой, оснащенную осветительным оборудованием broncolor, и сотрудничая с лучшими российскими фотографами.

    Оценить новое пространство можно в течение всего дня 19 июля. В рамках Дня открытых дверей гостей будут ждать возможность сделать фото в Leica Polaroid Express atelier или портрет с помощью крупноформатной камеры 30-х годов, выставка фотографов-амбассадоров студии, коктейли от бренда «Онегин», вина от Simple и итальянская вода San Bendetto. Завершится день, разумеется, громкой вечеринкой с Софией Мунтян и Михаилом Ганнушкином за пультом.

    В ГУМе открылось новое пространство ODYSSEY
    В ГУМе открылось новое пространство ODYSSEY
    В ГУМе открылось новое пространство ODYSSEY
    В ГУМе открылось новое пространство ODYSSEY
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