В ГУМе открылось новое пространство ODYSSEY

Романтичная мечта создать собственную историю, свою Одиссею – так выглядит концепция нового пространства ODYSSEY в ГУМе, в котором объединились фотостудия, магазин фототехники, бюро печати и обрамления и корнер одежды и аксессуаров известных lifestyle-брендов. Идея открыть площадку именно в главном универмаге страны продиктована историей места – в советское время там же располагался центральный фотомагазин с самым большим предложением дефицитной техники.

Теперь на 3 этаже 3 линии ГУМа своеобразное агентство полного цикла – там можно купить весь ряд камер и оптики Leica, передовые модели Sony, Fuji и Olimpus, линзы Zeiss, экшн-камеры Go Pro, дроны DJI и винтажные модели техники. Параллельно с техническими новинками там же предлагают обновить гардероб. Причем в большинстве случаев марки, представленные в ODYSSEY, не получится найти больше нигде в России. Это шотландские макинтоши Traditional Weatherwear, американский бренд со столетней историей Gitman Vintage, британская марка Private White, японцы Snow Peak, шведские кроссовки ручной работы Spalwart, созданные по лекалам 1950-х годов, и датские сумки и рюкзаки Mismo.