В «Европейском» открылся pop-up store TAG Heuer

28 июля в ТРЦ «Европейский» открылся pop-up store швейцарской часовой марки TAG Heuer, где до 13 августа можно будет рассмотреть и примерить одну из главных новинок года – смарт-часы Connected Modular 45. Вдобавок к электронной начинке с Android Wear 2.0, процессору Intel, бесконтактной оплате покупок, они могут похвастаться огромным выбором цветов и материалов корпуса (более 50 вариантов!). Более того, в зависимости от настроения можно менять ушки, браслеты и застежки модели.