В «Европейском» открылся pop-up store TAG Heuer

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До 13 августа в корнере бренда можно будет примерить смарт-часы Connected Modular 45
28 июля в ТРЦ «Европейский» открылся pop-up store швейцарской часовой марки TAG Heuer, где до 13 августа можно будет рассмотреть и примерить одну из главных новинок года – смарт-часы Connected Modular 45. Вдобавок к электронной начинке с Android Wear 2.0, процессору Intel, бесконтактной оплате покупок, они могут похвастаться огромным выбором цветов и материалов корпуса (более 50 вариантов!). Более того, в зависимости от настроения можно менять ушки, браслеты и застежки модели.
Pop-up store TAG Heuer
Часы из серии Connected созданы на основе оригинальной модульной концепции, принципиально новой для сегмента смарт-часов: смарт-модуль допускает возможность взаимозамены на механический модуль в виде трехстрелочного механизма или механизма с турбийоном и хронографом, сертифицированным COSC.