В бутике Salvatore Ferragamo показали, как создается обувь

8 февраля на один вечер бутик Salvatore Ferragamo превратился в настоящую итальянскую обувную мастерскую. Гости своими глазами смогли увидеть процесс создания обуви из новой линии Tramezza: специально для мероприятия в Москву из флорентийской штаб-квартиры марки был приглашен обувных дел мастер, который раскрыл собравшимся секреты создания фирменной обуви.