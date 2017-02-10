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10 февраля 2017

В бутике Salvatore Ferragamo показали, как создается обувь

В Столешниковом переулке прошла вечеринка итальянского бренда

8 февраля на один вечер бутик Salvatore Ferragamo превратился в настоящую итальянскую обувную мастерскую. Гости своими глазами смогли увидеть процесс создания обуви из новой линии Tramezza: специально для мероприятия в Москву из флорентийской штаб-квартиры марки был приглашен обувных дел мастер, который раскрыл собравшимся секреты создания фирменной обуви.

Влад Лисовец и Александр Рогов

Влад Лисовец и Александр Рогов

В продолжение итальянской темы на вечеринке состоялась дегустация итальянских вин под эгидой бренда Simple. Гостями презентации стали Александр Рогов, Влад Лисовец, Халед Джамиль, Евгений Заболотный, Денис Пешков и многие другие.

Обувной мастер
Денис Заболотный

Денис Заболотный

Дмитрий Пешков

Дмитрий Пешков

Халед Джамиль и Моника Ридикати

Халед Джамиль и Моника Ридикати

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