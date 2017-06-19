Торжественное открытие флагманского бутика Hublot в Москве

16 июня, ровно за год до старта Чемпионата мира по футболу и за день до начала Кубка Конфедераций, состоялось торжественное открытие флагманского бутика Hublot – официального хронометриста всех значимых футбольных событий. Гостей, собравшихся в новом пространстве бренда в отеле «Метрополь», встречал Пеле – амбассадор марки и легенда мирового спорта.

Исполнительный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и Пеле

На Кубке Конфедераций, где Hublot также будет выполнять роль хронометриста, марка представит уникальную серию ремешков к знаковой модели Big Bang Unico в цветах флагов восьми стран-участниц. Легендарные часы снабжены мануфактурным механизмом, включающим 330 компонентов, а также хронографом с функцией «мгновенного возврата», колонным колесом со стороны циферблата и двусторонним автоматическим подзаводом, что делает их невероятно точными.

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На поле Кубка Конфедераций хронометраж игр, замены игроков и учет добавочного времени будут вестись с помощью официальных табло в форме модели Big Bang.

Алексей Смертин, Пеле, Рикардо Гвадалупе и Филипп Ле Флок

Торжественное открытие посетили Екатерина Мухина, Маргарита Мамун, Ляйсан Утяшева, Яна Рудковская, Яна Чурикова, Александр Овечкин, Анастасия Шубская и многие другие.

Маргарита Мамун и Александра Солдатова

Екатерина Мухина

Ляйсан Утяшева

Яна Рудковская

Яна Чурикова