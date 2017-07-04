TAG Heuer представил нового друга бренда

TAG Heuer — швейцарский часовой бренд, история которого насчитывает уже более 150 лет побед и достижений. Компания постоянно расширяет границы и разрушает стереотипы, создавая совершенные модели часов. Все это делает марку идеальным отражением сильной и яркой личности.

Выбор Уиллиама Ламберти в качестве нового звездного друга мануфактуры очевиден: он является воплощением всех ценностей бренда, а его имя давно стало синонимом успеха. Впервые приехав в Москву в 1996 году, на сегодняшний день он достиг невероятных высот – чего стоит ошеломительная популярность таких культовых для столичной публики мест, как Uilliam’s, Ugolёk и Pinch. Помимо этого он является совладельцем ресторанов Salumeria и Nofar.