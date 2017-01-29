Светский календарь от колумниста ELLE — январь 2017

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Елена Север рассказала о главных культурных событиях месяца
Чтобы быть в курсе последних культурных событий, ELLE расспросил светского инсайдера Eлену Север, чем ей запомнился прошедший месяц.
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Колумнист ELLE о главных культурных событиях декабря
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