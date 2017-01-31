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Стиль жизни

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31 января 2017

Светлана Захарова в программе Amore на исторической сцене Большого театра

Знаковое выступление примы-балерины

14 и ‪15 марта‬ на исторической сцене Большого театра зрители вновь смогут увидеть его несравненную приму, первую и единственную русскую этуаль театра La Scala Светлану Захарову в ее программе Amore.

Три одноактных балета — «Франческа да Римини», «Пока не пошел дождь» и «Штрихи через хвосты» — откроют зрителям разные грани чувства любви и таланта прославленной балерины, покорившей сцены ведущих мировых театров.

Светлана Захарова в программе Amore на исторической сцене Большого театра

Мировая премьера Amore состоялась в мае 2016 года в Италии (Модена, Парма), с тех пор программе рукоплескали зрители Москвы, Монте-Карло, Равенны, Генуи, а рижская публика назвала Amore главными балетными гастролями года.

По общему мнению, «Франческа да Римини» на музыку Чайковского в постановке Юрия Посохова стала подлинным гимном любви. «Пока не пошел дождь» на музыку Баха, Респиги и Пино-Кинтаны в хореографии Патрика де Бана — образец contemporary dance, раскрывающий новые грани дарования Захаровой, которую прежде считали эталонной исполнительницей классических партий. Третья, заключительная часть Amore — балет «Штрихи через хвосты» на музыку 40-й симфонии Моцарта, поставленный ирландским хореографом Маргерит Донлон, — заряжает позитивом и прекрасным настроением. Костюмы для балетов «Франческа да Римини» и «Штрихи через хвосты» создал известный российский модельер Игорь Чапурин.

Проект Amore был создан продюсерской компанией MuzArts специально для Светланы Захаровой. Осенью 2017 года Светлана Захарова представит Amore в Токио и в Лондоне.

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Эксклюзивное интервью ELLE: балерина Светлана Захарова

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