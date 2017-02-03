St. Regis приготовил особенный подарок для влюбленных

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Незабываемый день Святого Валентина в роскошном особняке в центре Москвы
Романтические выходные с любимым человеком - что может быть лучше? Отель «St. Regis Москва Никольская» предлагает сказочный сценарий на День всех влюбленных. Гостей будет ждать изысканно украшенный номер и авторский ужин в ресторане A Tavola на двоих от шеф-повара Стефано Андреони. В меню: сырное фондю, фуагра с сорбетом из лимона, дорада в соли с сабайоном из шампанского и десерт «Красный бархат».
Тем, кто забронирует номер – пара же один номер бронирует непосредственно 14 февраля, отель обещает подарок - профессиональную фотосессию в стиле Love Story в одном из самых шикарных номеров отеля ”Королевском люксе”. Готовые фотографии будут доставлены влюбленным к завтраку вместе с шампанским, которое откроют церемонией сабража прямо в номере. Возможность неограниченного пребывания в SPA и позднего чек-аута добавят приятных впечатлений влюбленным.
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