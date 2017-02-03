St. Regis приготовил особенный подарок для влюбленных

Романтические выходные с любимым человеком - что может быть лучше? Отель «St. Regis Москва Никольская» предлагает сказочный сценарий на День всех влюбленных. Гостей будет ждать изысканно украшенный номер и авторский ужин в ресторане A Tavola на двоих от шеф-повара Стефано Андреони. В меню: сырное фондю, фуагра с сорбетом из лимона, дорада в соли с сабайоном из шампанского и десерт «Красный бархат».