«Спортивные дни» в универмаге «Цветной»

С 31 июля по 13 августа на открытой веранде универмага «Цветной» пройдут «Спортивные дни», во время которых все желающие смогут посетить тренировки ведущих фитнес-студий Москвы. Участниками мероприятия станут несколько проектов. Five Concept Fitness представит три тренировки: высокоинтенсивную BodyCombat, интервальную HIIT и спокойную BodyBallet (микс пилатеса, йоги и тай чи). Поработать над растяжкой и пластичностью удастся вместе с фитнес-платформой «Тянись» и студией Bodies by Design, а разучить пару новых асан – на занятиях Retunsky Yoga Studio. Если ваша цель – прокачать пресс и ягодицы, записывайтесь на программы клуба Superpopa. Любителям динамичных тренировок подойдет сайкл вместе со студией Velobeat, а изнывающим по океану серфингистам – тренировка на развитие баланса от школы Surfway.

В перерывах между занятиями гости смогут посетить лекцию о мотивации и правильном питании, выпить смузи 365 Detox, поучаствовать в розыгрыше призов от FV Sport и Sistema ME и обновить свой спортивный гардероб – на первом этаже «Цветного» откроется pop-up store Fashion Verdict sport.