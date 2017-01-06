Сладости и гадости: как колядуют в Рождество

Традиция колядования берет свое начало с языческих времен. Тогда ее связывали с днем зимнего солнцестояния (праздник Коляды) и по домам ряженые ходили с песнями и плясками 21 декабря. Но после того, как на Руси было принято христианство, обряд колядования хитроумно совместили с празднованием Рождества. Хотя церковь была всячески против языческих обычаев, веселые колядки — с традиционным медведем, переодеваниями, шумом, музыкой и шутками — смогли подстроиться под новое время и уцелеть, как смогла уцелеть в католической Венеции карнавальная культура. Очень уж любим был этот обычай у простого народа, да и у знати тоже. Кстати, самый известный из высокопоставленных поклонников колядок — царь Петр I, тот еще затейник, обожавший в переодетом виде ходить с толпой по домам подданных. В чем же заключается обряд? Дети и молодежь наряжаются в самодельные костюмы, собираются в компании, ходят от дома к дому, стучатся в каждую дверь. Хозяева должны открыть им, пустить к себе за стол, а в обмен на восхваляющие их песни-колядки дать с собой конфеты и другие сладости. Если хозяева встретили гостей неприветливо, ряженые их высмеивают в своих песнях. А могут и устроить пакость — подпереть дверь чем-нибудь тяжелым, залить крыльцо водой, чтобы оно к утру заледенело, или подбросить «голову» животного, чтобы напугать жадин.

Современные городские жители больше знакомы с похожим ритуалом в Хэллоуин — все помнят сцены из американских фильмов, где дети стучатся в двери с криком: «Жизнь или конфеты?» Но в последние годы колядки становятся модным развлечением и у нас. Причем, не только в деревнях и селах, но и в больших городах и их пригородах. Жители таунхаусов и коттеджных поселков, малоэтажных комплексов или просто закрытых ЖК, где большинство соседей друг друга знают хотя бы визуально и чувствуют себя в безопасности, с удовольствием включаются в массовые гуляния. Главное — оповестить заранее жильцов дома, консьержей и охрану. Пусть готовят сладости и не пугаются нашествия толпы. Договориться с соседями о совместном колядовании можно без труда на форуме вашего дома или в группе Вконтакте. По традиции, для колядования нужно не менее 3 человек. А чем больше компания у вас наберется, тем веселее!

- Продумайте ваши наряды. Среди вас обязательно должны быть Коза и Медведь, без них в старину не обходилось ни одно колядование. Костюм Козы сейчас делается просто — накиньте шубку с длинным ворсом или выверните наизнанку дубленку, на голову наденьте маску с рожками. Козу принято водить на веревке и просить еду для нее у хозяев, «чтобы нашей козе да подарили решето овса, поверх колбаса, решето гречки на варенички». Для костюма Медведя также не обойтись без старой коричневой шубы, меховой шапки и маски. Остальные рядятся в самые яркие одежды: пестрые юбки, бабушкины платки, меховые боа, перья, стразы, ленты, бусы. - Если после Нового года остались карнавальные маски — они вполне подойдут. Если масок нет, делаем макияж по всем канонам: щеки можно разрисовать румянами, губы накрасить самой вызывающей помадой, какая только у вас есть. Возьмите с собой конфетти, серпантин и бенгальские огни, чтобы создать праздничное настроение. - Из обязательных атрибутов колядующих — восьмиконечная звезда, (которую можно вырезать из картона, украсить мишурой и прикрепить на палочку для суши), колокольчик и, конечно, мешок для съедобных подарков. - Да, и не забудьте выучить хоть пару-тройку колядок, если вы не мастера импровизаций (тексты подскажет Google).