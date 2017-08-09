СБПЧ примет участие в онлайн-шоу «ОК на связи!»

В этот четверг, 10 августа, гостями онлайн-шоу «ОК на связи!» станут участники российской IDM-группы СБПЧ, или «Самое большое простое число», которые в прямом эфире расскажут пользователям социальной сети Одноклассники о своем творчестве.

Поклонники электронной музыки смогут расспросить участников о том, как они готовят музыкальные эксперименты, где берут вдохновение для своих костюмированных выступлений и как отпраздновали десятилетие группы.