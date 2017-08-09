СБПЧ примет участие в онлайн-шоу «ОК на связи!»

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Музыканты в прямом эфире ответят на вопросы зрителей
В этот четверг, 10 августа, гостями онлайн-шоу «ОК на связи!» станут участники российской IDM-группы СБПЧ, или «Самое большое простое число», которые в прямом эфире расскажут пользователям социальной сети Одноклассники о своем творчестве.
Поклонники электронной музыки смогут расспросить участников о том, как они готовят музыкальные эксперименты, где берут вдохновение для своих костюмированных выступлений и как отпраздновали десятилетие группы.
Посмотреть шоу в прямом эфире можно будет 10 августа в 20:00 в группе в Одноклассниках. Также выпуск программы покажут в субботу в 22:30 на телеканале «Москва-24».