«Грэмми-2017» 59-я церемония вручения наград
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13 февраля 2017

Самые яркие моменты «Грэмми-2017»

Чем запомнилась главный музыкальная церемония

Буквально пару часов назад в Лос-Анджелесе завершилась 59-ая церемония вручения музыкальных наград «Грэмми». В этом году абсолютном триумфатором премии стала певица Адель, которая по количеству полученных статуэток обогнала свою главную конкурентку Бейонсе. Что же касается живых выступлений этих исполнительниц, то сложно сказать, чей перформанс стал более запоминающимся. В частности, британская певица взорвала зал своим исполнением песни Джорджа Майкла Fastlove 96-го года, которое не оставило равнодушным никого из присутствующих в зале. К слову, Адель пришлось несколько раз начинать свое выступление: во время первого исполнения песни певица случайно уронила микрофон на клавиатуру, после чего громко выругалась и начала петь заново. После этого инцидента британке пришлось принести извинение со сцены за то, что не смогла сдержать эмоций.


Бейонсе, в свою очередь поразила присутствующих своим нарядом, который не скрывал беременность исполнительницы. Стоит отметить, что супруг певицы Джей-Зи после того, как зал встретил его возлюбленную овациями не смог сдержать эмоций и прослезился.

Бейонсе

Но на этом эмоциональные моменты премии не закончились. После того, как было объявлено, что последняя пластинка Адель «25» стала «Альбомом года», британская исполнительница, поднявшись на сцену, заявила, что отказывается от награды, так как считает, что Бейонсе достойна ее гораздо больше: «Ты мой пример для подражания. И твой последний альбом стал для меня таким монументальным», — заявила британка. Эти слова заставили Бейонсе прослезиться. Стоит отметить, что после этого поступка Адель стала второй певицей, которая не приняла награду. Первой была ирландка Шинейд О’Коннор в 1990 году.

Еще одним из самых запоминающихся выступлений стало появление на сцене ведущего Джеймса Кордена в компании таких звезд, как Дженнифер Лопес, Джон Ледженд, Нил Дилмон. Являясь автором невероятно популярного шоу «Караоке со звездой», которое он ведет из машины, телеведущий решил повторить тот же «трюк» на сцене и исполнил попурри из нескольких композиций, сидя в машине, которое специально ради этого пригнали прямо на сцену.

Выступление Джеймса Кордена

Что же касается еще одной фаворитки по числу номинаций — Рианны, то на этот раз барбадосская исполнительница решила не шокировать своих поклонников и появилась на церемонии в довольно скромном по своим меркам наряде: оранжевом кроп-топе и длинной черной юбке. А вот поведение 28-летней певицы скромным нельзя было назвать. После каждой проигранной номинации, а их было восемь, Рианна не стесняясь доставала фляжку, богато инкрустированную стразами, и делала из нее внушительный глоток.


Рианна

Добавила огня на «Грэмми-2017» Леди Гага, которая вышла на сцену вместе с легендарной группой Metallica. Правда, и это выступление не обошлось без сюрпризов. В самом начале шоу звукорежиссеры забыли включить микрофон фронтмену рок-коллектива Джеймсу Хэтфилду и певице пришлось в одиночку исполнить первую часть песни. Кроме того, исполнительница решила повторить свой «подвиг», который она совершила во время «Суперкубка», и снова прыгнула со сцены — на этот раз в толпу фанатов.

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