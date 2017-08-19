Самые легендарные снимки в истории фотографии

Фотограф — одна из самых престижных и популярных профессий 21 века. Профессионалы уверены — хороший кадр действительно может получиться и без специальной техники, особенно в век смартфонов, однако настоящее мастерство фотографа заключается в особенном взгляде на окружающий мир. Во Всемирный день фотографии ELLE делится лучшими снимками всех времен, которые вызывают самые разные эмоции.