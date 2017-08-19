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    19 августа 2017

    Самые легендарные снимки в истории фотографии

    Вспоминаем лучшие снимки всех времен во Всемирный день фотографии

    Фотограф — одна из самых престижных и популярных профессий 21 века. Профессионалы уверены — хороший кадр действительно может получиться и без специальной техники, особенно в век смартфонов, однако настоящее мастерство фотографа заключается в особенном взгляде на окружающий мир. Во Всемирный день фотографии ELLE делится лучшими снимками всех времен, которые вызывают самые разные эмоции.

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    Альфред Эйзенштадт «День победы над Японией на Таймс-сквер», 1945 год

    Девочка в лагере беженцев на афганско-пакистанской границе, Стивен Маккьюри, 1985 год

    Гарри Бенсон «Бой подушками», 1964 год (на фото группа The Beatles)

    Мальчик, который слышит впервые в своей жизни - доктор только что установил ему слуховой аппарат

    Нил Армстронг «Человек на Луне», 1969 год. Базз Олдрин - первый человек, ступивший на Луну

    Евгений Халдей «Знамя Победы над Рейхстагом», 1945 год. На фото - Базз Олдрин, первый человек, ступивший на Луну

    Энни Лейбовиц «Деми Мур», 1991 год. Одно из самых откровенных фото 90-х

    Одна из жертв 11 сентября, Ричард Дрю, 2001 год

    Филипп Халсман «Дали анатомикус», 1948 год

    "Обед на небоскребе", 1932 год

    Ричард Аведон «Довима и слоны», 1955 год

    Звездное селфи с церемонии «Оскар», 2014 год

    Спортивная команда Vancouver Canucks потеряла Кубок Стэнли. Поцелуй австралийца и канадки во время бунта, 2016 год

    Фото: legion-media.ru, getty images, east news, rex

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