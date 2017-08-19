Самые легендарные снимки в истории фотографии

Полная версия
Вспоминаем лучшие снимки всех времен во Всемирный день фотографии
Фотограф — одна из самых престижных и популярных профессий 21 века. Профессионалы уверены — хороший кадр действительно может получиться и без специальной техники, особенно в век смартфонов, однако настоящее мастерство фотографа заключается в особенном взгляде на окружающий мир. Во Всемирный день фотографии ELLE делится лучшими снимками всех времен, которые вызывают самые разные эмоции.
Альфред Эйзенштадт «День победы над Японией на Таймс-сквер», 1945 год
Девочка в лагере беженцев на афганско-пакистанской границе, Стивен Маккьюри, 1985 год
Гарри Бенсон «Бой подушками», 1964 год (на фото группа The Beatles)
Мальчик, который слышит впервые в своей жизни - доктор только что установил ему слуховой аппарат
Нил Армстронг «Человек на Луне», 1969 год. Базз Олдрин - первый человек, ступивший на Луну
Евгений Халдей «Знамя Победы над Рейхстагом», 1945 год. На фото - Базз Олдрин, первый человек, ступивший на Луну
Энни Лейбовиц «Деми Мур», 1991 год. Одно из самых откровенных фото 90-х
Одна из жертв 11 сентября, Ричард Дрю, 2001 год
Филипп Халсман «Дали анатомикус», 1948 год
"Обед на небоскребе", 1932 год
Ричард Аведон «Довима и слоны», 1955 год
Звездное селфи с церемонии «Оскар», 2014 год
Спортивная команда Vancouver Canucks потеряла Кубок Стэнли. Поцелуй австралийца и канадки во время бунта, 2016 год
Фото: legion-media.ru, getty images, east news, rex