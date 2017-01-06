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06 января 2017Смирнова Наталья

Рождество по всем правилам

Путеводитель по русским рождественским традициям

Мы любим праздники. Особенно день рождения и Новый год. Рождество — вдохновляющее сочетание того и другого, поэтому мы стараемся полюбить и его. Получается непросто. У россиян атрофировалась привычка к религиозным праздникам — мало того что православным сейчас быть немодно, нас смущает скучный формат церковных собраний (невеселая толпа, внимающая строгому батюшке) и скудные познания в теме. Профильная литература — это вам не беллетристика, а церковь — не слишком эффективный инфоцентр: приходские бабульки манерами напоминают отличников, увиливающих от подсказок одноклассникам ради собственного триумфа. Есть смысл отбросить ложное стеснение и обратиться с расспросами непосредственно к священнику, который терпеливо и доходчиво (издержки профессии) объяснит, что Рождество — событие великой радости и такого масштаба, что праздновать его церковь рекомендует 12 дней без передышки.

Путеводитель по русским рождественским традициям

Если нет запала на программу-максимум с духовным ликбезом, don’t panic, все очень просто. С чем у нас ассоциируется Новый год? Правильно, с ожиданием чуда. И тут ничего нового: вера в чудо — суть Рождества. Кто хочет, тот верит, что далекой зимней ночью на свет появился Сын Божий, избавивший людей от грехов, за что был назван Спасителем. Дату его рождения торжественно отмечают и католики, и протестанты, и православные — словом, все христиане и даже многие неверующие. И конечно, русская традиция праздника предполагает некоторые нюансы.

СЕМЬЯ

Рождество — торжество семейное, и не потому, что круче мамы никто не запечет гуся с капустой. Семья — символ этого праздника. Главные герои рождественских открыток — Святое Семейство в полном составе: младенец Иисус и его мама Дева Мария с мужем Иосифом. Иосиф женился на Марии, узнав от архангела, что она беременна Сыном Божиим, который спасет мир. По приказу императора супруги ехали из Назарета в Вифлеем на перепись населения, когда Марию настигли роды. В гостиницах не было мест, и младенец появился на свет в пещере, куда пастухи загоняли стадо во время непогоды. Мама спеленала его и положила в кормушку для животных вместо колыбели — именно так новорожденного Христа изображают на иконах и картинках. Самую известную православную икону Рождества Христова приписывают авторству Андрея Рублева (1405 год) — на нее можно полюбоваться в Благовещенском соборе Московского Кремля.

СТИЛЬ

Речь не о рождественских трендах, а о календарях — старого и нового стиля. Большинство христиан планеты отмечают Рождество 25 декабря, тогда как православные начинают веселье 7 января. Все потому, что мода на календари приходит в Россию с многовековым опозданием. Было время, все христиане пользовались юлианским календарем, учрежденным Юлием Цезарем, счет в котором велся «от сотворения мира». В 1582 году нашей эры папа римский Григорий XIII, обвинив Цезаря в неточности, учредил календарь имени себя — и после 4 октября для католиков наступило 15-е. Неспешные русские реформы времени начал Петр I, издав указ, по которому предписывалось день после 31 декабря 7208 года «от сотворения мира» считать 1 января 1700 года «от рождества Христова». Лишь в 1918 году В.И. Ленин организовал переход нашей страны на григорианский календарь, который к XX веку обогнал старый стиль на 13 дней и распространился по всему миру. Православная церковь наотрез отказалась изменять юлианскому счету дней, объяснив это стремлением отделить себя от бренного мира, — и мы до сих пор отмечаем по новым датам праздник старого календаря. Путаница страшная, зато теперь в России даже у взрослых есть зимние каникулы.

СОЧЕЛЬНИК

28 ноября по канонам православия стартует 40-дневный Рождественский пост — время, когда рекомендуется ограничивать себя в еде и развлечениях, ни с кем не ссориться и, главное, не хвастать перед друзьями и коллегами своим «постным подвигом». 6 января — последний и самый строгий день поста. С утра есть нельзя вообще ничего до окончания службы в церкви, когда в центр храма выносится свеча, перед которой священники поют тропарь Рождеству Христову. Потом особо усердные голодают «до первой звезды», а кто желает, может подкрепиться сочивом — кашей с маково-ореховым соком и медом, в честь которой день называется сочельником.

ЕЛКА

Получив в XIX веке статус официального украшения православного праздника, рождественская ель символизирует вечную жизнь — постулат христианской веры. «Переняв, через Питер, от немцев обычай готовить детям к Рождеству разукрашенную, освещенную елку, мы зовем так иногда и самый день елки, сочельник», — писал В.И. Даль в своем «Толковом словаре…» В дореволюционной России елку украшали 6 января — орехами, яблоками, конфетами — и тем же вечером отдавали на растерзание детям. Современное русское Рождество «прописалось» между двумя новыми годами, поэтому вполне логично, что о елке мы заботимся заранее. Важный аксессуар праздничного наряда зеленой красавицы — звезда на верхушке.

ЗВЕЗДА

По преданию, в миг рождения Иисуса Христа в небе вспыхнула новая звезда. Двигаясь с востока на запад, она освещала путь трем восточным мудрецам (волхвам), которые пробирались к месту, где появился на свет Спаситель, чтобы ему поклониться. Астрономам нравится думать, что это была всего лишь комета Галлея, периодически пролетающая в обозримом космосе. Как бы то ни было, восьмиконечная Вифлеемская Звезда и сопровождающий ее ангел — самый популярный «дуэт» рождественского декора.

Путеводитель по русским рождественским традициям

НОЧЬ

Разгул нечистой силы в ночь перед Рождеством — не выдуманный сюжет мистической повести Николая Васильевича Гоголя, а древнее христианское поверье: в сочельник в мир выбирается всякая нечисть, чтобы успеть сделать побольше гадостей перед праздником. Канун Рождества — идеальная пора для вещих снов, приворотов, гаданий и ведьминых заговоров, время чертей, леших и вурдалаков, которым, как писал Гоголь, «...последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей».

СЛУЖБА

Рождество — один из важнейших 12 праздников православия. Самый главный — Пасха, день Воскресения Христова — в этот список не входит, выделяясь ввиду исключительной важности. Верующие стараются встретить Рождество в храме, отстояв не только всенощную (вечернюю церковную службу), которая начинается около 19.00, но и следующую за ней праздничную литургию, которая начинается в 22.00–23.00, а заканчивается глубокой ночью. Конечно, это очень трудно и не всем дано, но таких служб в году мало — в большинстве храмов ночные литургии служатся лишь на Рождество и Пасху, как особо торжественные. Cвященники наряжаются в белые одежды, и, вопреки православно-скорбному стереотипу, moodboard этого праздника — радость в чистом виде.

ЗАСТОЛЬЕ

Тут основной вопрос: когда начать? И осторожный совет: 7 января. По идее, пока не кончится праздничная литургия, о застолье и речи нет — в ходу все то же сочиво, сбитни (горячие напитки на меду с пряностями), компотики, постные супы и пирожки, словом, ничего скоромного. Самые нетерпеливые готовы сесть за стол и в четыре утра, прочие — как следует выспавшись. Разговляться (выходить из поста) принято с размахом — едим что душе угодно! Хиты русского рождественского стола: жареный гусь или молочный поросенок с капустой или кашей, домашние колбасы и окорока, студни, кулебяки, расстегаи, пряники.

ПОДАРКИ

Принято считать, что эту приятную традицию завели волхвы, одарив новорожденного Христа «золотом, ладаном и смирной». В западной традиции рождественские подарки намного популярнее новогодних, к нам этот обычай возвращаться не спешит. Хотя каких-нибудь 100 лет назад дети любой зажиточной семьи, едва проснувшись, неслись в комнату, где под наряженной елкой их ждали долгожданные сюрпризы: игрушки и одежки, марципаны и шоколад, яблоки и апельсины, золоченые орехи и щелкунчики (немецкие традиции, изрядно повлиявшие на русские семейные праздники, и тут задавали тон). В общем, подарки на Рождество — не тема для подсказок, но без сладостей наверняка не обойтись. И кстати, хороший тон — рождественская благотворительность, подразумевающая устройство небольшого праздника для нуждающихся.

ДЕД МОРОЗ

Прототип Санта-Клауса — почитаемый всеми христианами святой Николай, или, по-нашему, — святитель Николай Чудотворец, имевший привычку подкидывать бедным тайные подарки. Православные сочли роль разносчика слишком легкомысленной для святого, а немецкую трансформацию его имени — Санта-Клаус — непривычной для русского уха. Пришлось доверить доставку рождественских даров новогоднему Деду Морозу — персонажу нецерковному, но весьма опытному и пользующемуся большим доверием русской детворы. C 1999 года в дедморозовский терем в Великом Устюге приходят письма с просьбами не только о новогодних, но и рождественских подарках.

Путеводитель по русским рождественским традициям

ВЕРТЕП

Кукольное представление со Святым Семейством, пастухами и волхвами — старинный русский обычай для развлечения ребятни. Спектакль показывали, когда дети приходили обирать с елки сладости или к ней же — за подарками. С недавних пор в православных лавках продается и католический вариант вертепа — картонная инсталляция из фигурок и декораций, хотя у христианских конфессий есть разногласия в визуальном отображении событий.

СВЯТКИ

12 дней после праздника Рождества называются Святками, потому что они освящены событиями Рождества и Крещения Господня (19 января). В эти дни церковь настоятельно рекомендует отказаться от работы в пользу праздности и веселья — но без ущерба здоровью и совести (святочные гадания, например, — занятие популярное, но церковью совершенно не одобряемое). Святки — время принимать гостей, дарить друг другу улыбки и прочие приятные вещи, запускать фейерверки и петь колядки под окнами соседей. Это пора для радости и шанс научиться ею делиться.

ТРАДИЦИИ И ФАКТЫ:

Самое подробное описание Рождества Христова — в Евангелии от Луки.

40 дней длится Рождественский (Филиппов) пост в ожидании праздника.

Обычай наряжать елку на Рождество стал популярен в России в 1840-е годы.

К рождественскому застолью принято наряжаться в новую одежду.

Русское рождественское лакомство — пряники-козули в виде зверюшек.

Во время зимних Святок церковным уставом запрещено совершать венчание.

13 января, канун старого нового года, на Руси назывался Васильев вечер.

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