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    01 августа 2017

    Равшана Куркова и Александр Петров в рекламной кампании Martini

    Российские звезды в объективе оператора сериала «Молодой Папа»

    Российские актеры Равшана Куркова и Александр Петров приняли участие в короткометражном фильме Play with time в рамках рекламной кампании Martini. Съемки проходили в Риме, красоту которого в полной мере передали голливудский режиссер Отем Де Уайлд и оператор Лука Бигацци, известный своими работами над сериалом «Молодой Папа» и фильмом «Великая красота».

    Равшана Куркова

    Равшана Куркова

    Александр Петров

    Александр Петров

    По сюжету главная героиня в исполнении американской модели Мэдисон Ритлэнд собирает своих друзей на вечерний аперитив. Действие происходит в ритме танца, поставленного обладателем Grammy Райаном Хеффингтоном, под звуки итальянского джаза Via con me.

    «Наша жизнь состоит из приятных моментов рядом с друзьями и близкими, которыми необходимо наслаждаться. На съемочной площадке чувствовалась необыкновенная концентрация красоты и таланта. Я очень рада возможности поработать с фантастической командой профессионалов», — рассказывает о проекте Равшана Куркова.

    Вместе с Равшаной и Александром в съемках принимали участие экс-пилот «Формулы -1» Сьюзи Вольфф, fashion блогер из Франции Камиль Шарьер и другие.

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