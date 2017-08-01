Равшана Куркова и Александр Петров в рекламной кампании Martini

Российские актеры Равшана Куркова и Александр Петров приняли участие в короткометражном фильме Play with time в рамках рекламной кампании Martini. Съемки проходили в Риме, красоту которого в полной мере передали голливудский режиссер Отем Де Уайлд и оператор Лука Бигацци, известный своими работами над сериалом «Молодой Папа» и фильмом «Великая красота».

Равшана Куркова

Александр Петров

По сюжету главная героиня в исполнении американской модели Мэдисон Ритлэнд собирает своих друзей на вечерний аперитив. Действие происходит в ритме танца, поставленного обладателем Grammy Райаном Хеффингтоном, под звуки итальянского джаза Via con me.

«Наша жизнь состоит из приятных моментов рядом с друзьями и близкими, которыми необходимо наслаждаться. На съемочной площадке чувствовалась необыкновенная концентрация красоты и таланта. Я очень рада возможности поработать с фантастической командой профессионалов», — рассказывает о проекте Равшана Куркова.