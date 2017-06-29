Презентация нового парфюмерного бренда в Москве

Новый парфюмерный бренд HFC выбрал местом мировой премьеры столицу России. 27 июня на крыше отеля Ararat Park Hyatt собралась вся светская Москва, чтобы познакомиться с селективным брендом. История его возникновения окутана тайной, а о его создателе известно всего несколько фактов. Он родился в семье топ-модели и парфюмера, сделал головокружительную карьеру фотографа и уехал в Грасс – крохотный городок в Провансе, чтобы продолжить дело отца и основать собственный бренд.

Для воплощения замысла в жизнь идейный вдохновитель марки собрал команду из выдающихся представителей в области парфюмерии, искусства, фотографии и дизайна. За ароматы отвечал известный французский «нос» Винсан Рикор, оформление упаковки – заслуга испанского художника и иллюстратора Артуро Элена, а воедино паззл собрал неповторимый Маттео Чибик, ставший арт-директором проекта.