Презентация нового парфюмерного бренда в Москве

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Коллеция из девяти ароматов от таинственного Haute Fragrance Company
Новый парфюмерный бренд HFC выбрал местом мировой премьеры столицу России. 27 июня на крыше отеля Ararat Park Hyatt собралась вся светская Москва, чтобы познакомиться с селективным брендом. История его возникновения окутана тайной, а о его создателе известно всего несколько фактов. Он родился в семье топ-модели и парфюмера, сделал головокружительную карьеру фотографа и уехал в Грасс – крохотный городок в Провансе, чтобы продолжить дело отца и основать собственный бренд.
Для воплощения замысла в жизнь идейный вдохновитель марки собрал команду из выдающихся представителей в области парфюмерии, искусства, фотографии и дизайна. За ароматы отвечал известный французский «нос» Винсан Рикор, оформление упаковки – заслуга испанского художника и иллюстратора Артуро Элена, а воедино паззл собрал неповторимый Маттео Чибик, ставший арт-директором проекта.
Арт-директор HFC Маттео Чибик
Результатом этого сотрудничества стала коллекция из девяти ароматов, вдохновленных женщинами – уникальными и непохожими друг на друга. Так, Sweet&Spoiled посвящен той, для которой не существует никаких табу, а Party on the Moon – это квинтэссенция свободы и калейдоскоп фантазий для девушек, которые хотят попробовать все.
Wear Love Everywhere
Voodoo Chic
Sweet Spoiled
Shade of Chocolate
Party on the Moon
Lady in Red
Delicious Kisses
Chic Blossom
Black Princess
Познакомиться с новым брендом пришли Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина, Юлия Калманович, Юлия Барановская, Александра Сухостат, Ксения Чилингарова и многие другие.
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина
Ксения Чилингарова
Константин и Ольга Андрикопулос
Юлия Калманович
Александра Сухостат
Таисия Румянцева
Маттео Чибик и Юлия Барановская