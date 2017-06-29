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    29 июня 2017

    Презентация нового парфюмерного бренда в Москве

    Коллеция из девяти ароматов от таинственного Haute Fragrance Company

    Новый парфюмерный бренд HFC выбрал местом мировой премьеры столицу России. 27 июня на крыше отеля Ararat Park Hyatt собралась вся светская Москва, чтобы познакомиться с селективным брендом. История его возникновения окутана тайной, а о его создателе известно всего несколько фактов. Он родился в семье топ-модели и парфюмера, сделал головокружительную карьеру фотографа и уехал в Грасс – крохотный городок в Провансе, чтобы продолжить дело отца и основать собственный бренд.

    Для воплощения замысла в жизнь идейный вдохновитель марки собрал команду из выдающихся представителей в области парфюмерии, искусства, фотографии и дизайна. За ароматы отвечал известный французский «нос» Винсан Рикор, оформление упаковки – заслуга испанского художника и иллюстратора Артуро Элена, а воедино паззл собрал неповторимый Маттео Чибик, ставший арт-директором проекта.

    Арт-директор HFC Маттео Чибик

    Арт-директор HFC Маттео Чибик

    Результатом этого сотрудничества стала коллекция из девяти ароматов, вдохновленных женщинами – уникальными и непохожими друг на друга. Так, Sweet&Spoiled посвящен той, для которой не существует никаких табу, а Party on the Moon – это квинтэссенция свободы и калейдоскоп фантазий для девушек, которые хотят попробовать все.

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    • Презентация нового парфюмерного бренда в Москве | галерея [1] фото [2]
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    • Презентация нового парфюмерного бренда в Москве | галерея [1] фото [4]
    • Презентация нового парфюмерного бренда в Москве | галерея [1] фото [5]
    • Презентация нового парфюмерного бренда в Москве | галерея [1] фото [6]
    • Презентация нового парфюмерного бренда в Москве | галерея [1] фото [8]
    • Презентация нового парфюмерного бренда в Москве | галерея [1] фото [9]
    • Презентация нового парфюмерного бренда в Москве | галерея [1] фото [10]

    Wear Love Everywhere

    Voodoo Chic

    Sweet Spoiled

    Shade of Chocolate

    Party on the Moon

    Lady in Red

    Delicious Kisses

    Chic Blossom

    Black Princess

    Познакомиться с новым брендом пришли Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина, Юлия Калманович, Юлия Барановская, Александра Сухостат, Ксения Чилингарова и многие другие.

    Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

    Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

    Ксения Чилингарова

    Ксения Чилингарова

    Константин и Ольга Андрикопулос

    Константин и Ольга Андрикопулос

    Юлия Калманович

    Юлия Калманович

    Александра Сухостат

    Александра Сухостат

    Таисия Румянцева

    Таисия Румянцева

    Маттео Чибик и Юлия Барановская

    Маттео Чибик и Юлия Барановская

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