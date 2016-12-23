Праздничная елка в бутике Frugoletto

Бутик Frugoletto приступил к подготовке празднования Нового года и Рождества заблаговременно. Для своих клиентов он приготовил массу сюрпризов и подарков, многие из которых нашли своих обладателей благодаря предновогодней акции «Почта Деда Мороза». Так, начиная с 14 ноября дети могли написать письма Деду Морозу и поделиться с ним своими сокровенными желаниями. Каждый ребенок мог положить в ящик лично свое послание Деду Морозу, а некоторые ребята передавали свои письма через маму или папу, когда те приобретали невероятно уютные, стильные и теплые новинки для своего ребенка в бутике Frugoletto.

Кульминацией подготовки к празднованию Нового года стала «Елка», которую 10 декабря в ТЦ «Новинский» провел бутик Frugoletto и подарил невероятно сказочный и яркий праздник для всех детей и их родителей. На новогоднее мероприятие приехали клиенты бутика, которые не только участвовали в конкурсах и мастер-классах вместе с Дедом Морозом, но и приняли участие в показе последней коллекции Frugoletto. Юные модели стали звездами подиума, а представленный фонтан из шоколада от компании «Конфаэль» вместе со сладкими подарками от шоколадного Дома стал кульминацией вечера.

У детей также была возможность сделать собственными руками новогодние игрушки под руководством мастериц клуба Vikiland, а также оценить изысканные ароматы и парфюмерные новинки от компании «Парфюмер». А маленьких красавиц было просто не оторвать от салона Nail Spot, который отвечал за красивые ручки и яркий маникюр для всех девочек. На этой праздничной елке довольными остались как дети, так и их родители.