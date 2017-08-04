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    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    04 августа 2017

    Планы на выходные: 4-6 августа

    Чем заняться в этот уикенд в Москве — выбор ELLE

    Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

    Куда пойти?

    Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

    Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

    Ежегодный летний фестиваль «О, да! Еда!» на этот раз будет посвящен уличной еде. 5-6 августа в парке «Красная Пресня» можно будет попробовать самые яркие и необычные блюда стритфуда, а также узнать больше об уличной и городской культуре на лекциях иностранных спикеров, поиграть в настольный теннис и послушать выступления инди-музыкантов. На острове парка появится филиал Санкт-Петербурга, который создаст команда «Эрмитажа»: по знаменитому музею устроят виртуальные эскурсии с помощью 3D-очков.

    Фестиваль Perelman Fest

    Фестиваль Perelman Fest

    Еще один гастрономический фестиваль — Perelman Fest — развернется ‪в эту субботу, 5 августа‬, на территории делового квартала «Красная Роза». Свои фудкорты представят все рестораны холдинга Perelman People: I Like Bar, Beer & Brut, I Like Wine, I Like Grill, «Голодный-Злой» и Perelman Oyster Bar. Для детей будет организована специальная зона I Like Kids, а в корнере I Like Design — продаваться авторская мебель и посуда. Расплатиться за все покупки можно будет «местной» валютой — «Перельмани», курс которой к рублю 1:1. За музыку будет отвечать Даша Малыгина и Децл.

    Jack Friends' BBQ в Powerhouse

    Барбекю-вечеринка Jack Friends в Powerhouse — это всегда удачное сочетание вкусного мяса от шефа, летних коктейлей, концертов на балконе и DJ-сетов на веранде. В субботу, ‪5 августа, поддерживать нужное музыкальное настроение будут Vice Versa, Cинекдоха Монток, команда «Интурист» в лице Горбунова, Мидборна и Бессонова, а также Иван Смекалин, Саша Гришин и Люся Грин. Попасть на праздник можно только по предварительной регистрации.

    Фестиваль Индонезии в саду «Эрмитаж»

    Фестиваль Индонезии в саду «Эрмитаж»

    На протяжении пятницы и всех выходных гости сада «Эрмитаж» перенесутся в Индонезию. Поклонники отдыха на Бали и Суматре особенно оценят это событие: здесь можно будет попробовать национальную кухню, приобрести одежду и аксессуары от индонезийских дизайнеров, сделать массаж, пообщаться с астрологом или попрактиковаться в йоге. Научиться серфить здесь тоже можно — организаторы докажут, что для этого совсем необязательно уезжать из Москвы. Отправляясь на фестиваль, захватите купальник: в специально оборудованном бассейне можно будет погрузиться с аквалангом и увидеть, как выглядит Индонезия под водой.

    «Ламбада-маркет» на «Стрелке»

    Второй летний «Ламбада-маркет» на «Стрелке» состоится уже в воскресенье. На этот раз вас ждут более 200 участников маркета, большой фудкорт, три музыкальные точки, концерт, а напитком традиционной ярмарки станет самый летний коктейль Aperol Spritz. Предупреждаем: вы рискуете уйти оттуда без зарплаты, зато совершенно счастливые.

    Где поесть?

    Жареные крабы и томные абрикосы в «32.05»

    Жареные крабы и томные абрикосы в «32.05»

    В пятницу вечером, 4 августа, веранда «32.05» приготовит на ужин камчатского краба. Порция крабов обойдется в 500 рублей. Есть его можно будет как за столиками, так и лежа на траве. Запивать краба предлагают просекко за 400 рублей, сицилийским белым или португальским зеленым вином — по 350 рублей, а на десерт — томные абрикосы по 100 рублей за стаканчик.

    «Пирог мясника»

    В начале июля на Новом Арбате открылся ресторан с весьма кровожадным названием «Пирог мясника». Это проект от создателя-мясоеда «Южане» и «Ребро Адама», только здесь не только сочное мясо, но и пироги с самой разной начинкой: от грибов и трески до шпината и фасоли. Также здесь есть пицца, киши и лодочки, которые готовятся в дровяной печи.‬

    Что посмотреть?

    Фильм: «Темная башня»

    Поклонники одноименного цикла романов Стивена Кинга, конечно, недоумевают, как можно было уместить семь книг в полтора часа, однако все равно идут смотреть. Это история об 11-летнем мальчике Джейке, который видит красочные сны — они впоследствии становятся явью и окунают его во вселенную, достойную масштабов «Властелина колец». Так что теперь вместе с героями из своих сновидений, которых сыграли Идрис Эльба и Мэттью Макконахи, Джейку предстоит разгадать страшную тайну.

    Сериал: «Грешница»

    Восьмисерийный сериал «Грешница» основан на одноименной книге писательницы Петры Хаммесфар. Актриса Джессика Бил не только исполнила главную роль, но и выступила продюсером шоу. По сюжету супруга Джастина Тимберлейка играет молодую мать, которая в приступе ярости совершает жуткий акт насилия. Главный вопрос сериала — мотивы действий героини Бил и события, которые привели ее к этому.

    Что послушать?

    Лана Дель Рей, Lust for Life

    Новый альбом Ланы Дель Рей отличается от ее предыдущих работ: меланхоличные баллады стали более глубокими, песни поднимают действительно серьезные темы. Как бонус — дуэты с The Weeknd, A$AP Rocky и Playboi Carti. Всего за полторы недели после релиза пластинка уже вырвалась в лидеры британских и мировых чартов.

    Что почитать?

    Мэри Торджуссен, «Пропавший» (Издательство «АСТ»)

    Мэри Торджуссен, «Пропавший» (Издательство «АСТ»)

    Новый психологический триллер Мэри Торджуссен рассказывает о расследовании Ханны Монро: ее возлюбленный Мэтт внезапно пропадает без следа. От бойфренда у девушки не остается ничего: ни личных вещей, ни фотографий, ни страниц в соцсетях. Поиски девушки приведут ее только к одному решению — оставить все так, как есть, но финал истории все равно обещает быть неожиданным.

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