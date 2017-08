Планы на выходные: 4-6 августа

Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

Фестиваль Perelman Fest

Еще один гастрономический фестиваль — Perelman Fest — развернется ‪в эту субботу, 5 августа‬, на территории делового квартала «Красная Роза». Свои фудкорты представят все рестораны холдинга Perelman People: I Like Bar, Beer & Brut, I Like Wine, I Like Grill, «Голодный-Злой» и Perelman Oyster Bar. Для детей будет организована специальная зона I Like Kids, а в корнере I Like Design — продаваться авторская мебель и посуда. Расплатиться за все покупки можно будет «местной» валютой — «Перельмани», курс которой к рублю 1:1. За музыку будет отвечать Даша Малыгина и Децл.