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    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    06 июля 2017

    Планы на выходные: 7-9 июля

    Чем заняться в этот уикенд в Москве — выбор ELLE

    Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

    Что посмотреть?

    Фильм: «Человек-паук: Возвращение домой»

    Появившись в эпизоде фильма «Первый мститель: Противостояние», новый исполнитель роли Человека-паука Том Холланд, стал полноправным членом команды Мстителей. По закону жанра, создатели саги обязаны были придумать ему собственную ленту, и они это сделали. В «Человеке-пауке: Возвращение домой» наставником молодого Питера Паркера становится сам Тони Старк (Железный человек). Шанс показать на практике полученные от старшего «коллеги» знания Питеру выпадает очень быстро — его соперником становится Стервятник в исполнении Майкла Китона.

    Сериал: «Блеск»

    Женская дружба — неиссякаемая тема для сериалов. Ей посвящен и новый сериал Netflix «Блеск». В центре сюжета — история актрисы Рут из Лос-Анджелеса, чья карьера совсем не складывается. В отчаянии героиня Эллисон Бри соглашается на роль в сериале о женщинах-рестлерах. Обилие на экране пышных причесок, спандекса и осплепительного блеска 80-х при просмотре гарантированы.

    Что почитать?

    «Разрыв во времени», Джанет Уинтерсон (Издательство «Эксмо»)

    «Разрыв во времени», Джанет Уинтерсон

    «Разрыв во времени» — попытка пересмотреть классический сюжет «Зимней сказки» Уильяма Шекспира на новый лад. Главным героем истории стал джазовый пианист и владелец небольшого бара Шеп, который находит у больницы девочку-младенца Пердиту, а заодно целый чемодан денег. Шеп удочеряет Пердиту, но с возрастом девочка решает выяснить, кто же ее настоящий отец, и не собирается останавливаться, даже если результаты поиска ее разочаруют.

    Что послушать?

    «4:44», Jay-Z

    «4:44», Jay-Z

    Неделю назад состоялся релиз нового альбома Джей Зи «4:44». Пластинка мгновенно стала популярной, но не столько из-за плейлиста, сколько из-за содержания песен, в которых рэпер фактически признается в изменах своей супруге Бейонсе. Всю неделю послушать диск могли лишь пользователи сервиса Tidal, однако уже в ближайшие длин альбом должен попасть в Apple Music и iTunes, так что держите руку на пульсе.

    Куда пойти?

    VR-спектакль «Клетка с попугаями» в пространстве Площадь Сити

    VR-спектакль «Клетка с попугаями» в пространстве «Площадь Сити»

    Режиссер Максим Диденко уже ставил в Москве иммерсивный спектакль «Черный русский», который пользовался сумасшедшей популярность. Этим летом Диденко освоил новый тип VR-постановки. Сделанный в формате виртуальной реальности VR 360 и поставленный по пьесе Валерия Печейкина спектакль «Клетка с попугаями» рассказывает о человека, которому нужно пройти последнее испытание перед полетом на Марс. Ключевую роль исполнил звезда «Гоголь-центра» Риналь Мухаметов. Показ проходит в зеркальном VR-кубе в новом пространстве Площадь Сити, причем одновременно его могут смотреть только двое. Сеансы идут с 11:00 до 23:00 каждые 15 минут.

    Где поесть?

    Бистро «Березка»

    Бистро «Березка»

    В гастрономическом сердце столицы, на Патриках, недавно открылось новое место — бистро «Березка». Ресторан расположился на Малой Бронной, а его идейными вдохновителями стали Светлана Бондарчук и Дина Хабирова. Меню специально для «Березки» разрабатывал шеф-повар Режис Тригель. Его целью было создать одновременно полезные и необычные блюда. Идти сюда стоит за авторскими версиями салата нисуаз, морковным тартаром и лавандовым чизкейком с персиковым соусом.

    Пекарня Remy Kitchen Bakery

    Пекарня Remy Kitchen Bakery

    Ещё одно интересное место на Малой Бронной — проект Глена Баллиса и Александра Оганезова Remy Kitchen Bakery. Пространство делится на ресторан и пекарню. Обширное меню состоит из простых в подаче, но сложных по комбинации вкусов блюд. В пекарне же предлагают не только свежую выпечку, но и фирменный хлеб. Кстати, в ресторане его приносят в качестве комплимента.

    Вьетнамский ресторан уличной еды Фó Фа (Phố Phở)

    Вьетнамский ресторан уличной еды Фó Фа (Phố Phở)

    Ресторан вьетнамской кухни Фó Фа появился в Москве благодаря создателям сети «Кофемания» и расположился в Усачевском рынке. Его название Phố Phở переводится как «улица супов», что полностью отражает концепцию заведения. Меню ресторана совсем небольшое и преимущественно включает в себя блюда традиционной вьетнамской кухни — например, давший название ресторану суп Фо, кофе со сгущеным молоком и специально привезенное из Вьетнама пиво. В ресторане действует интересная акция — Фо Челлендж: тот, кто съест 3,5 литра супа за 30 минут, за него не платит и попадает на Стену Славы. Если же гость не проходит испытание, то полностью оплачивает стоимость внушительной миски супа в размере 3500 рублей.

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